Russische en Westerse inlichtingendiensten hebben de verslechtering van de relaties tussen Jevgeni Prigozjin en de Russische minister van Defensie Sergej Sjoigoe opgemerkt. Ze interpreteerden het natuurlijk verschillend en deden daarom verschillende voorspellingen.

Voor de westerse diensten werd dit conflict aangemoedigd door de leider van het Kremlin. Het was voor hem een manier om beide partijen hun best te laten doen. De rivaliteit tussen de mannen zou echter toenemen en uiteindelijk de Russische strijdkrachten verdelen in plaats van ze te versterken. Men moest vervolgens de zwakte van Moskou uitbuiten om het ontmantelingsprogramma van Rusland te lanceren dat in juli 2022 werd ontwikkeld door te vertrouwen op verschillende minderheden [1]. Dit was de strekking van de presentatie van de CIA aan Amerikaanse parlementsleden enkele dagen voor de opstand van Jevgeni Prigozjin.

Voor de Russische inlichtingendiensten, die zich niet bemoeiden met het managen van deze rivaliteit door president Poetin, moest het conflict wel escaleren. Op een gegeven moment zouden de officieren en hoge ambtenaren die zich tegen het regime verzetten zich niet meer opstellen voor de ene partij tegen de andere, maar voor een uiteindelijke verandering van systeem. Ze moesten onmiddellijk worden geïdentificeerd en hun verwijdering uit het staatsapparaat worden voorbereid.

Natuurlijk dacht niemand dat Jevgeni Prigozjin zou handelen zoals hij deed, noch wanneer hij tot actie zou overgaan. Dus toen hij zich naar het hoofdkwartier in Rostov aan de Don begaf (02:30), wist nog niemand of dit deel uitmaakte van een concurrentiestrijd tussen Wagner en het Ministerie van Defensie of dat er iets anders aan de hand was. Het was pas tijdens de nacht, toen hij Rostov-on-Don overmeesterde (07:30) en aan zijn opmars naar Moskou begon, dat iedereen besefte dat het tijd was om te handelen [2].

De CIA, MI6 en Mossad maakten toen hun contacten wakker, zowel in Rusland als in de andere staten die nog steeds gelieerd zijn met Moskou; eerst en vooral in Wit-Rusland, Kazachstan en Oezbekistan, drie staten waar het Westen er de laatste twee jaar niet in geslaagd is om "kleurenrevoluties" te organiseren.aten die nog steeds geallieerd zijn met Moskou; eerst en vooral Wit-Rusland, Kazachstan en Oezbekistan, drie staten waar het Westen er de laatste twee jaar niet in geslaagd is om "kleurenrevoluties" te organiseren.

Oekraïense leiders hebben de ongeveer duizend Wit-Russen die onder hun vlag vechten in het Kastous-Kalinowski-bataljon gevraagd hun familie op te roepen tot het omverwerpen van president Alexander Loekasjenko. Soortgelijke oproepen zijn gedaan tegen de Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev en de Oezbeekse president Shavkat Mirziyoyev. Westerse contacten in Tsjetsjenië lijken niet te hebben gereageerd op de oproep.

Na zijn toespraak tot de natie om 10 uur ’s ochtends belde president Vladimir Poetin om 13.30 uur met zijn Wit-Russische, Kazachse en Oezbeekse tegenhangers. Hij vertelde hen dat Rusland een opstand had doorstaan die door het Westen was aangewakkerd en dat het die had overleefd. Hij vertelde hen dat Rusland niet zou wankelen en spoorde hen aan thuis waakzaam te zijn.

De Russische oppositie in ballingschap (d.w.z. degenen die door het Westen worden gesteund) riep op tot een regimewisseling in Moskou. Voormalig oligarch Michail Chodorkovski, die in 2003 werd gearresteerd voor belastingontduiking toen hij een putsch [3] lanceerde, tweette dat de opstand van Prigozjin bewees dat het mogelijk was om Vladimir Poetin omver te werpen en dat iedereen daarop voorbereid moest zijn. Wereldkampioen schaken Garry Kasparov, een voormalige aanhanger van Boris Jeltsin, volgde dit voorbeeld. Hij dacht dat zijn wraak mogelijk was. Advocaat Alexeï Navalny maakte vanuit zijn Siberische gevangenis bekend dat hij de beweging steunde.

Deze drie mannen zijn de belangrijkste troeven van het Westen in Rusland. In tegenstelling tot wat velen in de internationale media beweren, zijn ze helemaal niet populair in hun eigen land, net zo min als pro-Amerikaanse oppositieleiders in Libië of Syrië dat waren tijdens de militaire operaties tegen hun landen.

Alle drie veroordelen ze de Russische interventie in Oekraïne als imperialistische inmenging. Ze roepen op tot het staken van de vijandelijkheden en tot berechting van de Russische leiders door een internationaal strafhof. Aan het begin van de speciale Russische militaire operatie richtten ze in Litouwen het Russisch Actiecomité op, maar dit vond geen steun in hun eigen land.

Tot ieders verbazing eindigde de opstand dezelfde avond (20.00 uur) zonder dat iemand wist welke overeenkomst Progozjin had ondertekend. Het duurde slechts 18 uur, veel te kort voor de Westerse en Russische geheime diensten om hun respectievelijke doelen te bereiken.

Feit blijft dat westerse Wit-Russische agenten wakker zijn geschud. Sviatlana Tsikhanouskaya, een voormalige presidentskandidaat in ballingschap in Litouwen, vormde een regering in ballingschap die ze zich al op 24 februari 2022 (het begin van de Russische speciale operatie) had voorgesteld. Ze werd ontvangen door de Europese autoriteiten, die er echter voor terugdeinsden om deze marionettenregering te erkennen.

De Oekraïense diensten kondigden ook aan dat Progozhin op de hitlijst van de Russische FSB stond. Dit is natuurlijk opzettelijk bedrog, want Vladimir Poetin heeft beloofd hem niet te straffen. De Moscow Times (pro-VS) beweerde ondertussen dat generaal Sergei Surovikin was gearresteerd wegens medeplichtigheid met de rebellen. In werkelijkheid werd hij uitgebreid ondervraagd door de FSB, omdat hij sinds zijn diensttijd in Syrië erelid van Wagner was.