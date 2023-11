Selon Ynet, le cabinet de Benjamin Netanyahu est en contact avec l’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Il espère que celui-ci acceptera de devenir coordinateur humanitaire pour Gaza.

Tony Blair n’a pas encore donné sa réponse. Les discussions portent sur l’étendue de son mandat, la manière d’évacuer des blessés, et bien sûr à propos de sa rémunération.

☞ Lors de son premier mandat, Tony Blair aligna le Parti travailliste britannique (New Labour) sur les conceptions économiques du président états-unien, Bill Clinton. C’est le début de l’envol des « super-riches ». Lors de son second mandat, il aligna la politique étrangère du Royaume sur les conceptions impérialistes du président états-unien, George W. Bush, devenant aux yeux de son opposition le « caniche de Bush ». Par la suite, Tony Blair a été le représentant du Quartet au Moyen-Orient. Il a fait fortune avec ses sociétés de conseil, Blair Inc. et Tony Blair Associates.