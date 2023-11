Volgens Ynet heeft het kabinet van Benjamin Netanyahu contact met de voormalige Britse premier Tony Blair. Hij hoopt dat Blair ermee zal instemmen om humanitair coördinator voor Gaza te worden.

Tony Blair heeft nog niet geantwoord. De gesprekken richten zich op de precieze reikwijdte van zijn mandaat, de evacuatie van de gewonden en natuurlijk zijn vergoeding.

☞ Tijdens zijn eerste termijn bracht Tony Blair de Britse Labourpartij (New Labour) op één lijn met de economische standpunten van de Amerikaanse president Bill Clinton. Dit was het begin van de opkomst van de "superrijken". In zijn tweede termijn stemde hij het buitenlands beleid van Groot-Brittannië af op de imperialistische standpunten van de Amerikaanse president George W. Bush, waardoor hij in de ogen van zijn oppositie de "Bush-poedel" werd. Later was Tony Blair de vertegenwoordiger van het Kwartet in het Midden-Oosten. Hij verdiende een fortuin met zijn adviesbureaus Blair Inc. en Tony Blair Associates.