O Presidente Volodymyr Zelensky, convidado para Washington pelo Presidente Joe Biden, faz pressão sobre o Congresso norte-americano para que este aprove o projecto de lei sobre despesas que inclui uma nova ajuda militar de 50 mil milhões (bilhões-br) de dólares para a Ucrânia. O New York Times escreve : «A contra-ofensiva ucraniana lançada há seis meses falhou. Kiev está confrontado com uma diminuição do pessoal militar, das reservas de munições e do apoio ocidental. Moscovo demonstra a sua capacidade em sustentar uma guerra prolongada». Neste contexto, prossegue o New York Times, «os Estados Unidos e a Ucrânia procuram uma nova estratégia após o fracasso da contra-ofensiva : o Pentágono envia o General Antonio Aguto, que comanda o apoio à Ucrânia a partir de uma base na Alemanha, passar longos períodos em Kiev. O General Aguto trabalhará mais de perto com os dirigentes militares do país».

Ao mesmo tempo que continuam a alimentar a guerra na Ucrânia, directamente e por intermédio da OTAN, os Estados Unidos continuam a apoiar Israel na guerra em Gaza. O plano dos dirigentes israelitas é de deportar a população de Gaza para o deserto do Sinai e apagar Gaza como território palestiniano, depois fazer o mesmo com a Cisjordânia. A estratégia norte-americana, apoiada por Israel, visa expandir a guerra na região do Médio-Oriente, onde os Estados Unidos estão a perder a sua posição predominante face ao avanço dos projectos político-económicos da Rússia e da China, incluindo o alargamento próximo dos BRICS ao Irão e à Arábia Saudita.

Para apoiar esta estratégia de guerra, os Estados Unidos continuam a aumentar as suas já enormes despesas militares. O Senado adoptou um projecto de lei sobre a defesa no valor de 886 mil milhões de dólares, ao qual se juntam outros gastos militares, elevando o total a mais de 1. 200 mil milhões de dólares, ou seja cerca de metade das despesas militares mundiais.

Manlio Dinucci