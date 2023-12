Le président Volodymyr Zelensky, invité à Washington par le président Joe Biden, fait pression sur le Congrès états-unien pour qu’il approuve le projet de loi sur les dépenses qui comprend une nouvelle aide militaire de 50 milliards de dollars pour l’Ukraine. Le New York Times écrit : « La contre-offensive ukrainienne lancée il y a six mois a échoué. Kiev est confronté à une diminution du personnel militaire, des réserves de munitions et du soutien occidental. Moscou démontre sa capacité à soutenir une guerre prolongée ». Dans cette situation, poursuit le New York Times, « les États-Unis et l’Ukraine cherchent une nouvelle stratégie après l’échec de la contre-offensive : le Pentagone envoie le général Antonio Aguto, qui commande le soutien à l’Ukraine depuis une base en Allemagne, passer de longues périodes à Kiev. Le général Aguto travaillera plus directement avec les dirigeants militaires du pays ».

Tout en continuant à alimenter la guerre en Ukraine directement et par l’intermédiaire de l’Otan, les États-Unis continuent à soutenir Israël dans la guerre à Gaza. Le plan des dirigeants israéliens est de déporter la population de Gaza dans le désert du Sinaï et d’effacer Gaza en tant que territoire palestinien, puis de faire de même avec la Cisjordanie. La stratégie états-unienne, soutenue par Israël, vise à élargir la guerre dans la région du Moyen-Orient, où les États-Unis perdent leur position prédominante face à l’avancée des projets politico-économiques de la Russie et de la Chine, y compris l’élargissement prochain des BRICS à l’Iran et à l’Arabie saoudite.

Pour soutenir cette stratégie de guerre, les États-Unis continuent d’augmenter leurs dépenses militaires déjà énormes. Le Sénat a adopté un projet de loi sur la défense de 886 milliards de dollars, auquel se sont ajoutées d’autres dépenses militaires, portant le total à plus de 1 200 milliards de dollars, soit environ la moitié des dépenses militaires mondiales.