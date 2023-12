President Volodymyr Zelensky, uitgenodigd in Washington door president Joe Biden, lobbyt bij het Amerikaanse Congres om de uitgavenwet, met 50 miljard dollar aan nieuwe militaire hulp voor Oekraïne, goed te keuren. De New York Times schrijft: "Het Oekraïense tegenoffensief dat zes maanden geleden begon, is mislukt. Kiev wordt geconfronteerd met teruglopend militair personeel, munitievoorraden en Westerse steun. Moskou laat zien dat het een langdurige oorlog kan volhouden". In deze situatie, vervolgt de New York Times, "zijn de Verenigde Staten en Oekraïne op zoek naar een nieuwe strategie na het mislukken van het tegenoffensief: het Pentagon stuurt generaal Antonio Aguto, die het bevel voert over de steun aan Oekraïne vanuit een basis in Duitsland, voor een langere periode naar Kiev. Generaal Aguto zal directer samenwerken met de militaire leiders van het land".

Terwijl de VS de oorlog in Oekraïne rechtstreeks en via de NAVO blijven aanwakkeren, blijven ze Israël steunen in de oorlog in Gaza. Het plan van het Israëlische leiderschap is om de bevolking van Gaza te deporteren naar de Sinaïwoestijn en Gaza uit te wissen als Palestijns gebied en vervolgens hetzelfde te doen met de Westelijke Jordaanoever. De strategie van de VS, gesteund door Israël, is om de oorlog in het Midden-Oosten uit te breiden, waar de VS zijn dominante positie aan het verliezen is tegenover de oprukkende politieke en economische projecten van Rusland en China, inclusief de aanstaande uitbreiding van de BRICS met Iran en Saoedi-Arabië.

Om deze oorlogsstrategie te ondersteunen, blijven de VS hun toch al enorme militaire uitgaven verhogen. De Senaat heeft een defensiewet van 886 miljard dollar aangenomen, en andere militaire uitgaven goedgekeurd, wat het totaal op meer dan 1,2 biljoen dollar brengt, ongeveer de helft van de wereldwijde militaire uitgaven.