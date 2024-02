Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire du numéro 73 :

ÉDITORIAL

0332 Les Anglo-Saxons changent de stratégie en Ukraine

AMÉRIQUES

0333 Joe Biden édicte des sanctions contre tous ceux qui soutiennent les suprémacistes juifs en Cisjordanie

0334 Lloyd Austin intervient pour l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza

0335 Jack Sullivan réitère le soutien humanitaire des États-Unis aux Palestiniens

0336 Washington élabore un règlement global au Moyen-Orient élargi

0337 Les États-Unis dépassés par leur dette

0338 La Maison-Blanche a tenté d’empêcher la diffusion de livres

0339 Interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson

0340 Un fonctionnaire interpellé pour avoir organisé une fraude électorale en 2020

0341 Réélection de Nayib Bukele

0342 Les États-Unis arment le Guyana contre le Venezuela

0343 Les exportations de l’Équateur menacées

EUROPE

0344 La pape François contre l’antijudaïsme et l’antisémitisme

0345 Navettes d’avions de l’armée de l’Air israélienne au Royaume-Uni

0346 Vers la réunification de l’Irlande

0347 Selon la France, l’Ukraine a abattu un avion russe de prisonniers ukrainiens avec un missile Patriot

0348 La France condamne les suprémacistes juifs

0349 Emmanuel Macron rend hommage aux victimes françaises juives du 7 octobre

0350 L’Agence belge de développement bombardée à Gaza

0351 La « formule d’Athènes »

0352 Andrzej Duda reconnaît que la Crimée est historiquement russe

0354 Guerre électronique en mer Baltique et à la frontière polono-biélorusse

0355 Le Parlement hongrois n’a pas voté l’adhésion de la Suède à l’Otan

0356 La Norvège accorde de nouvelles facilités au Pentagone

0357 L’Estonie déplace des tombes de soldats soviétiques sans en informer leurs familles

0358 Maccarthysme au Parlement européen

0359 Le Parlement européen dénonce la situation politique en Grèce

0360 La Moldavie pourrait participer aux actions militaires ukrainiennes contre la Russie

0361 Le Kosovo confisque des dinars serbes

0362 La Russie sermonne l’ambassadrice israélienne

0363 Dmitry Medvedev met en garde l’Otan contre l’apocalypse nucléaire

AFRIQUE

0364 Le Mali censure France-Télévisions

0365 Macky Sall suspend de fait les pouvoirs constitutionnels

0366 Le Gabon désormais pavillon de complaisance de la Russie

ASIE

0367 Les suprémacistes juifs comparent David Cameron à Neville Chamberlain

0368 Manifestation juive antisioniste à Haïfa

0369 Manifestation juive antisioniste à Césarée

0370 L’Allemagne interdit la venue d’un ministre suprémaciste juif

0371 Israël a déjà bloqué les comptes de l’UNRWA

0372 Les Nations unies face à Gaza, la « cocotte-minute du désespoir »

0373 L’état de santé des enfants palestiniens séparés

0374 Le véritable objectif des bombardements israéliens actuels

0375 5 ans de prison pour toute contestation de la narration officielle des événements du 7 octobre

0376 La Jordanie dément avoir participé aux bombardements états-uniens

0377 L’Arabie saoudite organise le retour de Saad Hariri

0378 L’UNRWA fermera des services au Liban au 1° mars

0379 La Résistance islamique en Iraq attaque des bases US en Syrie occupée

0380 Le Hamas et la Türkiye

0381 Brusque changement à la tête de la Banque de Türkiye

0382 Madame Demirtas pourrait remplacer son mari

0383 Les États-Unis voulaient bombarder l’Iran sans lui faire mal

0384 Ebrahim Raïssi appelle au retrait des forces US du Moyen-Orient élargi

0385 Imran Khan emprisonné fait néanmoins campagne

0386 La Corée du Nord envisage un septième essai nucléaire

0387 Le scandale des financements de la secte Moon se poursuit

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

0388 António Guterres présente son bilan annuel

0389 Vassily Nebenzia rappelle aux Occidentaux qu’ils jouent avec le feu

0390 Le parti pris d’Alice Wairimu Nderitu mis en cause