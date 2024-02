Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme, senza fare emergere la divisione di Hamas tra Fratelli Mussulmani e partigiani della Resistenza palestinese, nonché quella di Israele tra nazionalisti e partigiani del suprematismo ebraico. Nel momento in cui l’Iran entra in guerra ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

Abbondandovi non solo sarete informati in profondità, ma sosterrete il nostro impegno.

Nel sommario del numero 73:

EDITORIALE

0332 Gli anglosassoni cambiano strategia in Ucraina

AMERICHE

0333 Joe Biden emette sanzioni contro tutti quelli che sostengono i suprematisti ebrei in Cisgiordania

0334 Lloyd Austin interviene per un invio costante di sostegno umanitario a Gaza

0335 Jack Sullivan reitera il sostegno umanitario degli Stati Uniti ai palestinesi

0336 Washington elabora un regolamento globale per il Medio Oriente Allargato

0337 Gli Stati Uniti sopraffatti dal debito

0338 La Casa Bianca ha tentato di impedire la diffusione di alcuni libri

0339 Intervista di Tucker Carlson a Vladimir Putin

0340 Un funzionario accusato di aver organizzato nel 2020 una frode elettorale

0341 Rielezione di Nayib Bukele

0342 Gli Stati Uniti armano la Guyana contro il Venezuela

0343 Minacciate le esportazioni dell’Equador

EUROPA

0344 Papa Francesco contro l’antigiudaismo e l’antisemitismo

0345 Navette aeree dell’aeronautica militare israeliana nel Regno Unito

0346 Verso la riunificazione dell’Irlanda

0347 Secondo la Francia, l’Ucraina ha abbattuto un aereo russo che trasportava prigionieri ucraini con un missile Patriot

0348 La Francia condanna i suprematisti ebrei

0349 Emmanuel Macron rende omaggio agli ebrei francesi vittime del 7 ottobre

0350 Bombardata a Gaza l’Agenzia belga per lo sviluppo

0351 La “formula di Atene”

0352 Andrzej Duda riconosce che la Crimea è storicamente russa

0354 Guerra elettronica nel Mar Baltico e al confine polacco-bielorusso

0355 Il parlamento ungherese non ha votato l’adesione della Svezia alla Nato

0356 La Norvegia accorda al Pentagono nuove agevolazioni

0357 L’Estonia sposta tombe di soldati sovietici senza informarne le famiglie

0358 Maccartismo al parlamento europeo

0359 Il parlamento europeo denuncia la situazione politica in Grecia

0360 La Moldavia potrebbe partecipare alle azioni militari ucraine contro la Russia

0361 Il Kosovo confisca dinari serbi

0362 La Russia fa la paternale all’ambasciatrice israeliana

0363 Dmitry Medvedev mette in guardia la Nato sull’apocalisse nucleare

AFRICA

0364 Il Mali censura France-Télévision

0365 Macky Sall sospende di fatto i poteri costituzionali

0366 Il Gabon bandiera di comodo della Russia

ASIA

0367 I suprematisti ebrei paragonano David Cameron a Neville Chamberlain

0368 Manifestazione ebrea antisionista ad Haifa

0369 Manifestazioni ebree antisioniste a Cesarea

0370 La Germania vieta l’arrivo di un ministro suprematista ebreo

0371 Israele ha già bloccato in conti dell’UNRWA

0372 Le Nazioni Unite di fronte a Gaza, «pentola a pressione della disperazione»

0373 Lo stato di salute dei bambini palestinesi separati

0374 Il vero obiettivo degli odierni bombardamenti israeliani

0375 Cinque anni di carcere per ogni contestazione della versione ufficiale degli avvenimenti del 7 ottobre

0376 La Giordania smentisce di aver partecipato ai bombardamenti statunitensi

0377 L’Arabia Saudita organizza il ritorno di Saad Hariri

0378 L’UNRWA sospenderà i propri servizi in Libano dal 1° marzo

0379 La Resistenza islamica in Iraq attacca basi Usa nella Siria occupata

0380 Hamas e la Turchia

0381 Brusco cambio al vertice della Banca di Turchia

0382 Madame Demirtas potrebbe rimpiazzare il marito

0383 Gli Stati Uniti volevano bombardare l’Iran senza fargli male

0384 Ebrahim Raïssi esorta le forze Usa a ritirarsi dal Medio Oriente Allargato

0385 Benché in carcere, Imran Khan fa campagna elettorale

0386 La Corea del Nord pensa a un settimo esperimento nucleare

0387 Continua lo scandalo dei finanziamenti alla setta Moon

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

0388 António Guterres presenta il proprio bilancio annuale

0389 Vassily Nebenzia ammonisce gli Occidentali che stanno giocando col fuoco

0390 La parzialità di Alice Wairimu Nderitu messa in causa