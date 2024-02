Na de reis van president Volodymyr Zelensky naar Washington half december besloten de Anglo-Amerikanen hun strategie in Oekraïne te wijzigen nadat het "tegenoffensief" was mislukt.

Het Oekraïense leger heeft nu ernstige logistieke problemen omdat het op heterogene wijze is uitgerust met donaties van de geallieerden, en niet door op coherente wijze een eigen arsenaal aan te schaffen. Het heeft ook ernstige personeelsproblemen. Het was niet langer in staat om te mobiliseren en de huidige soldaten zijn vaak oud en ziek. Bovenal lijdt het aan een schrijnend gebrek aan training. Hoewel de soldaten getraind zijn in gevechten, missen zij de basisprincipes van hun beroep.

Het Russische leger beschikt daarentegen over een ondoordringbare verdedigingslinie en nieuwe wapens waarmee het in staat is om verder reikend te vechten en bovendien de communicatie en commando’s van de NAVO kan verstoren. Daarnaast beschikt Rusland over een ongeëvenaarde wapenindustrie en een bloeiende economie.

Onder deze omstandigheden moesten de Angelsaksen elke hoop opgeven om de gebieden die ze verloren hadden terug te winnen. Ze moeten zich daarom richten op het behoud van hun huidige grondgebied (in het bijzonder op het voorbereiden van een Russische aanval op Odessa) en zich toeleggen op sabotageoperaties in Rusland.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezocht Washington op 11 en 12 januari, maar slaagde er niet in het Congres te overtuigen om nieuwe subsidies voor Oekraïne goed te keuren. De Republikeinen vinden dat hij de oorlog verloren heeft en dat investeren in zijn land geldverspilling is.

De Angelsaksen veranderden onmiddellijk hun strategie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wendde zich tot de EU om de Amerikaanse donaties te compenseren, terwijl het Pentagon een "Athene-formule" bedacht om indirect wapens te leveren (zie nieuwsflits 0351).

De Britse premier, Rishi Sunak, reisde naar Kiev waar hij op 12 januari de Verkhovna Rada toesprak. Hij ondertekende een nieuwe veiligheidsovereenkomst voor de komende 10 jaar en kondigde een verhoging aan van de militaire financiering van Oekraïne voor de aankoop van lucht- en maritieme drones. Hij kondigde aan dat Londen zich verbindt tot een lange oorlog tegen Rusland, Iran en Noord-Korea.

Victoria Nuland, vice-minister van Buitenlandse Zaken, haastte zich deze week naar Kiev om de militaire en politieke crisis op te lossen. Er zijn geen foto’s van haar gesprekken gepubliceerd. Ze stelde zich tevreden met een geïmproviseerde persconferentie.

De opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, generaal Valeri Zaloujny, die door Volodymyr Zelensky als een rivaal wordt beschouwd, heeft ermee ingestemd ontslag te nemen en ambassadeur in Londen te worden. Hij wordt in feite verantwoordelijk gehouden voor het mislukken van het "tegenoffensief", waartoe ze met zijn allen hadden besloten. Voor zijn vertrek publiceerde hij echter een opiniestuk op de website van CNN waarin hij betoogde dat de oorlog niet met conventionele middelen kon worden gewonnen, maar dat hij zich moest aanpassen aan de nieuwe wapens van Rusland, met name zijn drones en zijn elektronische middelen om de communicatie te verstoren en de commando’s van de NAVO uit te schakelen.

President Volodymyr Zelensky sprak echter op televisie. Hij kondigde een grote reorganisatie van de strijdkrachten en zijn regering aan, zonder details te geven.

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, haastte zich ook naar Kiev. Hij informeerde naar de veranderingen in de militaire behoeften die deze nieuwe strategie met zich meebrengt en verzekerde de Oekraïense president dat de EU hem in het jaar 2024 een miljoen granaten zou leveren. De verschillende Europese instanties zijn overeengekomen om de komende drie jaar 50 miljard euro aan hulp te bieden (33 miljard euro aan leningen en 17 miljard euro aan subsidies). Dit is natuurlijk bij lange na niet genoeg om de Amerikaanse donaties te compenseren.

Verwacht wordt dat de Franse president Emmanuel Macron binnenkort Kiev zal bezoeken en de rol van zijn land in de Anglo-Amerikaanse strategie zal toelichten.