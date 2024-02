Oekraïne stond centraal in de debatten op de Veiligheidsconferentie van München. President Volodymyr Zelensky riep zijn land opnieuw op om lid te worden van de NAVO.

Maar terwijl tijdens de top van 2023 het idee overheerste dat het enige wat nodig was om Moskou te verslaan was om Kiev van voldoende wapens te voorzien, was de top van dit jaar veel pessimistischer. De Westerse deelnemers hebben zich gerealiseerd dat hun gezamenlijke wapenproductiecapaciteit niet gelijk was aan die van Rusland. Vooralsnog ging het niet om de kwaliteit van de wapens, alleen om de kwantiteit. Rusland beperkt zich tot het gebruik van conventionele wapens, vergelijkbaar met die van het Westen. Het beweert een nieuw arsenaal te hebben, maar houdt dit geheim om de capaciteiten niet te onthullen. Sinds de oorlog in Syrië weet het Westen dat sommige van deze wapens bestaan en functioneel zijn, maar weet niet of ze allemaal bestaan, of Moskou zijn macht overdrijft en of sommige ervan slechts fantasiën zijn. Als Rusland de wapens zou gebruiken die het al in Syrië heeft ingezet, zouden de westerse legers in hooguit drie dagen verslagen zijn, tenzij er kernwapens worden ingezet. Maar kernwapens geven je geen voordeel op het slagveld, ze stellen je alleen in staat om op grote schaal te vernietigen. En juist op dat gebied beweert Rusland veel sneller te kunnen toeslaan dan het Westen.

• - Boris Pistorius, de Duitse minister van Defensie, heeft gezegd dat Rusland de NAVO binnen 5 tot 8 jaar zou kunnen aanvallen. Bild onthulde op 16 januari (Cf. 0121) al een plan van zijn ministerie voor het geval er een Russische aanval plaatsvindt in september 2024.

• - Kamala Harris, vice-president van de Verenigde Staten, zei: "Amerika kan zich niet terugtrekken [van Rusland]. Amerika moet pal staan voor democratie. We moeten de internationale regels en normen verdedigen, en we moeten achter onze bondgenoten staan.

• - Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, benadrukte dat de banden tussen China en Rusland steeds hechter worden op basis van een militaire non-alliantie, een niet kiezen voor confrontatie en het nastreven van wereldwijde stabiliteit. Hij herhaalde China’s benadering van conflicten: niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden; verzet tegen het opleggen van de eigen wil aan de ander; verdediging van neutraliteit en rechtvaardigheid; prioriteit geven aan collectieve belangen; zoeken naar politieke oplossingen en het afwijzen van het gebruik van geweld; en rekening houden met zowel symptomatische als onderliggende oorzaken.