Cette diversité est d’autant plus indispensable que l’on nous présente le massacre de Gaza de manière univoque ; que l’on ne perçoit pas la division du Hamas entre Frères musulmans et partisans de la Résistance palestinienne ni celle d’Israël entre nationalistes et partisans du suprémacisme juif. Au moment où l’Iran entre en guerre, on nous masque les réactions de la majorité du monde.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Cette mine d'information n'est accessible que sur abonnement :

En vous abonnant ; non seulement vous vous informez en profondeur, mais aussi vous soutenez notre action.

Au sommaire du numéro 76 :

ÉDITORIAL

• 0528 La Transnistrie appelle la Russie à l’aide

AMÉRIQUES

• 0529 Le Canada signe un accord de défense avec l’Ukraine

• 0530 Samantha Power inquiète du rôle des Israéliens dans les émeutes de la faim à Gaza

• 0531 Le New York Times soutient que le photographe Yousef Masoud, qui a pris des photos du 7 octobre avant qu’Israël ne réagisse, n’est pas un membre du Hamas

• 0532 Le soutien des États-Unis à Israël désormais soumis à des engagements écrits de respect du Droit humanitaire international

• 0533 Les exigences de Lloyd Austin à Yoav Galland

• 0534 Suite de l’enquête sur la corruption de la famille Biden

• 0535 Les évangéliques US en faveur d’Israël

EUROPE

• 0536 Rishi Sunak dénonce l’intimidation de parlementaires

• 0537 L’ambassadeur britannique dénonce le projet de colonisation de la Cisjordanie

• 0538 Emmanuel Macron hué au Salon de l’agriculture

• 0539 Tamim ben Hamad al-Thani à Paris

• 0540 La France et la Jordanie larguent de l’aide alimentaire sur les plages de Gaza

• 0541 Le possible envoi de troupes occidentales en Ukraine fait polémique

• 0542 L’Italie signe un accord de défense avec l’Ukraine

• 0543 L’Allemagne pourrait livrer des missiles Taurus à l’Ukraine

• 0544 La Suède adhère à l’Otan

• 0545 La Commission européenne veut limiter les délais de paiement inter-entreprises

• 0546 La corruption au Parlement européen (suite)

• 0547 Le Parlement européen soutient l’Ukraine et Israël

• 0548 Le Parlement européen affirme que les principes de l’Union sont en danger dans de nombreux États de l’Union

• 0549 L’Europe du Sud-Est soutient l’Ukraine

• 0550 Volodymyr Zelensky appelle à la confiscation des avoirs russes partout dans le monde

• 0551 Le groupe Yermak-McFaul jette les bases des nouvelles « sanctions » occidentales contre la Russie

• 0552 La Commission présidentielle ukrainienne du Renseignement met en garde contre un « Maidan-3 »

• 0553 La Russie reçoit toutes les composantes, sans exception, de la Résistance palestinienne

• 0554 Oleg Orlof condamné à 2 ans et demi de prison

• 0555 La Russie envisage de mettre en place une plate-forme de monnaie numérique

AFRIQUE

• 0556 L’Égypte et l’Érythrée pour la Somalie contre l’Éthiopie

• 0557 L’Égypte vend la presqu’île de Ras al-Hekma aux Émirats arabes unis

• 0558 Un nouveau parti politique en Tunisie

• 0559 Le Maroc dubitatif sur les efforts de rapprochement français

• 0560 Le général Abdel Fattah al-Burhan se présente comme ouvert à la négociation

ASIE

• 0561 Bezalel Smotrich annonce de nouvelles colonies en Cisjordanie

• 0562 Ehud Olmert accuse la coalition de Benjamin Netanyahu de vouloir annexer tous les Territoires palestiniens dans un climat apocalyptique contre les États-Unis

• 0563 L’armée israélienne prépare l’évacuation des Gazaouis

• 0564 La police israélienne réprime violemment les manifestations de l’opposition juive

• 0565 Les FDI remodèlent la Bande de Gaza

• 0566 Manifestation pour le changement en Israël

• 0567 Le général Amos Malka dénonce la mauvaise guerre de Benjamin Netanyahu

• 0568 « Le jour après le Hamas à Gaza », selon Benjamin Netanyahu

• 0569 Israël Katz dénonce les Nations unies

• 0570 La participation d’Israël à l’Eurovision remise en question

• 0571 Des soldats d’élite israéliens refusent de rencontrer Benjamin Netanyahu

• 0572 Des colons juifs attaquent des soldats israéliens

• 0573 Abstention massive aux élections municipales israéliennes

• 0574 Démission du gouvernement de Mohammad Shtayyeh

• 0575 Moustafa Barghouti plaide pour un nouveau projet national palestinien

• 0576 Nasser Al Qudwa appelle au départ du président Mahmoud Abbas

• 0577 Jibril Rajoub plaide pour l’intégration du Hamas à l’OLP

• 0578 Israël bombarde Baalbeck

• 0579 Le Hamas tire des roquettes sur Israël depuis le Liban

• 0580 uerre psychologique sur Tinder

• 0581 Daesh de retour en Syrie

• 0582 La Syrie met en garde le Liban contre l’espionnage britannique

• 0583 La Résistance islamique en Iraq suspend ses actions

• 0584 Le CentCom dénonce les dégâts environnementaux d’Ansar Allah

• 0585 Unité au parlement pakistanais contre la majorité relative d’Imran Khan

• 0586 La dynastie Widodo

• 0587 Des hackers chinois ont pénétré dans les ordinateurs de l’Otan

• 0588 Vers des contacts entre la Corée du Nord et le Japon

• 0589 Le Japon soutient l’Ukraine

• 0590 Remise en question des Abenomics à la faveur du scandale de la « secte Moon »

• 0591 Réunion de la Commission d’éthique de la Diète pour examiner le scandale de la « secte Moon »

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0592 L’OIAC admet que Daesh utilise des armes chimiques

• 0593 Désaccord persistant au sein du Comité spécial de la Charte des Nations unies

• 0594 La situation à Gaza examinée par le Conseil de sécurité

• 0595 La situation en Syrie examinée par le Conseil de sécurité

• 0596 La situation en Ukraine examinée par le Conseil de sécurité