Inhoud van nummer 76 :

EDITORIAAL

• 0528 Transnistrië roept Rusland om hulp

AMERIKA

• 0529 Canada ondertekent defensieovereenkomst met Oekraïne

• 0530 Samantha Power bezorgd over Israëlische rol in voedselrellen Gaza

• 0531 Volgens de The New York Times is fotograaf Yousef Masoud, die op 7 oktober foto’s nam voordat Israël reageerde, geen lid van Hamas

• 0532 Amerikaanse steun voor Israël nu afhankelijk van schriftelijke toezeggingen om internationaal humanitair recht te respecteren

• 0533 Eisen van Lloyd Austin aan Yoav Galland

• 0534 Verder onderzoek naar de corruptie van de familie Biden

• 0535 Amerikaanse evangelisten vóór Israël

EUROPA

• 0536 Rishi Sunak bekritiseert intimidatie van parlementsleden

• 0537 Britse ambassadeur keurt nederzettingenproject op Westelijke Jordaanoever af

• 0538 Emmanuel Macron uitgejouwd op de Salon de l’agriculture

• 0539 Tamim ben Hamad al-Thani in Parijs

• 0540 Frankrijk en Jordanië droppen voedselhulp op de stranden van Gaza

• 0541 De mogelijke uitzending van Westerse troepen naar Oekraïne zorgt voor ophef

• 0542 Italië ondertekent een defensieovereenkomst met Oekraïne

• 0543 Duitsland levert mogelijk Taurus-raketten aan Oekraïne

• 0544 Zweden treedt toe tot de NAVO

• 0545 De Europese Commissie wil betalingstermijnen tussen bedrijven beperken

• 0546 Corruptie in het Europees Parlement (vervolg)

• 0547 Het Europees Parlement steunt Oekraïne en Israël

• 0548 Het Europees Parlement stelt dat de beginselen van de Unie in veel EU-lidstaten in gevaar zijn

• 0549 Zuidoost-Europa steunt Oekraïne

• 0550 Volodymyr Zelensky roept op tot inbeslagname van Russische tegoeden wereldwijd

• 0551 De groep Yermak-McFaul legt de basis voor nieuwe westerse "sancties" tegen Rusland

• 0552 De Oekraïense presidentiële inlichtingendienstcommissie waarschuwt voor een "Maidan-3".

• 0553 Rusland ontvangt alle afdelingen van het Palestijnse verzet, zonder uitzondering

• 0554 Oleg Orlof veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf

• 0555 Rusland is van plan een digitaal valutaplatform op te zetten

AFRIKA

• 0556 Egypte en Eritrea voor Somalië tegen Ethiopië

• 0557 Egypte verkoopt het schiereiland Ras al-Hekma aan de Verenigde Arabische Emiraten

• 0558 Een nieuwe politieke partij in Tunesië

• 0559 Marokko sceptisch over Franse toenaderingspogingen

• 0560 Generaal Abdel Fattah al-Burhan stelt zich open voor onderhandelingen

AZIË

• 0561 Bezalel Smotrich kondigt nieuwe nederzettingen aan op de Westelijke Jordaanoever

• 0562 Ehud Olmert beschuldigt Benjamin Netanyahu’s coalitie ervan alle Palestijnse gebieden te willen annexeren in een apocalyptisch klimaat tegen de Verenigde Staten

• 0563 Het Israëlische leger maakt zich klaar om inwoners van Gaza te evacueren

• 0564 De Israëlische politie onderdrukt met geweld de demonstraties van de Joodse oppositie

• 0565 IDF hervormt de Gazastrook

• 0566 Demonstratie voor verandering in Israël

• 0567 Generaal Amos Malka bekritiseert Benjamin Netanyahu’s verkeerde oorlog

• 0568 "De dag na Hamas in Gaza", volgens Benjamin Netanyahu

• 0569 Israël Katz verwerpt de Verenigde Naties

• 0570 Israëlische deelname aan Eurovisie in twijfel getrokken

• 0571 Israëlische elitesoldaten weigeren Benjamin Netanyahu te ontmoeten

• 0572 Joodse kolonisten vallen Israëlische soldaten aan

• 0573 Massale stemonthouding bij Israëlische gemeenteraadsverkiezingen

• 0574 Ontslag regering Mohammad Shtayyeh

• 0575 Moustafa Barghouti roept op tot een nieuw Palestijns nationaal project

• 0576 Nasser Al Qudwa roept op tot het vertrek van president Mahmoud Abbas

• 0577 Jibril Rajoub roept op tot integratie van Hamas in de PLO

• 0578 Israël bombardeert Baalbeck

• 0579 Hamas vuurt vanuit Libanon raketten af op Israël

• 0580 Psychologische oorlogvoering op Tinder

• 0581 Daesh terug in Syrië

• 0582 Syrië waarschuwt Libanon voor Britse spionage

• 0583 Het Islamitisch Verzet in Irak schort zijn acties op

• 0584 CentCom bekritiseert milieuschade door Ansar Allah

• 0585 Eenheid in het Pakistaanse parlement tegen de relatieve meerderheid van Imran Khan

• 0586 De Widododynastie

• 0587 Chinese hackers dringen computers NAVO binnen

• 0588 Naar contacten tussen Noord-Korea en Japan

• 0589 Japan steunt Oekraïne

• 0590 Abenomics in twijfel getrokken door het "Moon sekte"-schandaal

• 0591 Bijeenkomst van de Ethische Commissie van het Dieet om het "Moon sekte"-schandaal te onderzoeken

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 0592 OPCW geeft toe dat Daesh chemische wapens gebruikt

• 0593 Aanhoudende onenigheid binnen de Bijzondere Commissie voor het Handvest van de Verenigde Naties

• 0594 De situatie in Gaza besproken door de Veiligheidsraad

• 0595 De situatie in Syrië besproken door de Veiligheidsraad

• 0596 De situatie in Oekraïne besproken door de Veiligheidsraad