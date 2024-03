Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme, senza fare emergere la divisione di Hamas tra Fratelli Mussulmani e partigiani della Resistenza palestinese, nonché quella di Israele tra nazionalisti e partigiani del suprematismo ebraico. Nel momento in cui l’Iran entra in guerra ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Abbondandovi non solo sarete informati in profondità, ma sosterrete il nostro impegno.

Nel sommario del numero 76:

EDITORIALE

• 0528 La Transnistria chiede aiuto alla Russia

AMERICHE

• 0529 Il Canada firma un accordo di difesa con l’Ucraina

• 0530 Samantha Power preoccupata per il ruolo degli israeliani nelle rivolte della fame a Gaza

• 0531 Il New York Times sostiene che il fotografo Yousef Masoud, che il 7 ottobre ha scattato foto prima della reazione di Israele, non è membro di Hamas

• 0532 Il sostegno degli Stati Uniti a Israele vincolato a impegni scritti per il rispetto del Diritto umanitario internazionale

• 0533 Le richieste di Lloyd Austin a Yoav Gallant

• 0534 Seguito dell’inchiesta sulla corruzione della famiglia Biden

• 0535 Gli evangelici statunitensi sono con Israele

EUROPA

• 0536 Rishi Sunak denuncia l’intimidazione di parlamentari

• 0537 L’ambasciatore britannico denuncia il progetto di colonizzazione della Cisgiordania

• 0538 Emmanuel Macron fischiato al Salone dell’agricoltura

• 0539 Tamim ben Hamad al-Thani a Parigi

• 0540 La Francia e la Giordania sganciano aiuti umanitari sulle spiagge di Gaza

• 0541 Il possibile invio di truppe occidentali in Ucraina suscita polemiche

• 0542 L’Italia firma un accordo di difesa con l’Ucraina

• 0543 La Germania potrebbe fornire missili Taurus all’Ucraina

• 0544 La Svezia aderisce alla Nato

• 0545 La Commissione europea vuole limitare i termini di pagamento tra imprese

• 0546 La corruzione nel parlamento europeo (seguito)

• 0547 Il parlamento europeo sostiene l’Ucraina e Israele

• 0548 Il parlamento europeo afferma che i principi dell’Unione sono in pericolo in molti Stati dell’Unione

• 0549 L’Europa sud-orientale sostiene l’Ucraina

• 0550 Volodymyr Zelensky invita a confiscare in tutto il mondo i beni russi

• 0551 Il gruppo Yermak-McFauli getta le basi di nuove “sanzioni” occidentali contro la Russia

• 0552 La Commissione presidenziale ucraina d’intelligence mette in guardia contro un «Maidan-3»

• 0553 La Russia riceve tutte le componenti della Resistenza palestinese, nessuna esclusa

• 0554 Oleg Orlof condannato a due anni e mezzo di prigione

• 0555 La Russia progetta di realizzare una piattaforma di moneta elettronica

AFRICA

• 0556 Egitto ed Eritrea con la Somalia contro l’Etiopia

• 0557 L’Egitto vende agli Emirati arabi uniti la penisola di Ras al-Hekma

• 0558 Un nuovo partito politico in Tunisia

• 0559 Il Marocco perplesso sugli sforzi di riavvicinamento dei francesi

• 0560 Il generale Abdel Fattah al-Burhan vuole mostrarsi aperto ai negoziati

ASIA

• 0561 Bezalel Smotrich annuncia nuove colonie in Cisgiordania

• 0562 Ehud Olmert accusa la coalizione di Benjamin Netanyahu di voler annettere tutti i Territori palestinesi in un clima apocalittico contro gli Stati Uniti

• 0563 L’esercito israeliano prepara l’evacuazione degli abitanti della Striscia di Gaza

• 0564 La polizia israeliana reprime con violenza le manifestazioni dell’opposizione ebraica

• 0565 Le FDI rimodellano la Striscia di Gaza

• 0566 Manifestazioni per un cambio in Israele

• 0567 Il generale Amos Malka denuncia la cattiva guerra di Benjamin Netanyahu

• 0568 «A Gaza, il giorno dopo Hamas », secondo Benjamin Netanyahu

• 0569 Israel Katz denuncia le Nazioni unite

• 0570 Rimessa in discussione la partecipazione di Israele a Eurovision

• 0571 Soldati scelti israeliani rifiutano di incontrare Benjamin Netanyahu

• 0572 Coloni ebrei attaccano soldati israeliani

• 0573 Massiccia astensione alle elezioni amministrative israeliane

• 0574 Dimissioni del governo di Mohammad Shtayyeh

• 0575 Mustafa Barghouti esorta a formulare un nuovo progetto nazionale palestinese

• 0576 Nasser Al Qudwa invoca la partenza di Mahmoud Abbas

• 0577 Jibril Rajoub auspica l’integrazione di Hamas nell’OLP

• 0578 Israele bombarda Baalbeck

• 0579 Hamas lancia razzi su Israele a partire dal Libano

• 0580 Guerra psicologica sul Tinder

• 0581 Daesh di ritorno in Siria

• 0582 La Siria mette in guardia il Libano contro lo spionaggio britannico

• 0583 La Resistenza islamica in Iraq sospende ogni azione

• 0584 Il CentCom denuncia i guasti ambientali di Ansar Allah

• 0585 Unità compatta nel parlamento pakistano contro la maggioranza relativa d’Imran Khan

• 0586 La dinastia Widodo

• 0587 Hacker cinesi hanno violato i computer della Nato

• 0588 Contatti in vista tra la Corea del Nord e il Giappone

• 0589 Il Giappone sostiene l’Ucraina

• 0590 Lo scandalo della Setta Moon scuote anche l’Abenomics, la ricetta economica di Shinzo Abe

• 0591 Lo scandalo della Setta Moon approda alla commissione Etica della Dieta

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 0592 L’OIAC ammette che Daesh utilizza armi chimiche

• 0593 Al Comitato speciale della Carta delle Nazioni unite il disaccordo è la norma

• 0594 La situazione a Gaza esaminata dal Consiglio di sicurezza

• 0595 La situazione in Siria esaminata dal Consiglio di sicurezza

• 0596 La situazione in Ucraina esaminata dal Consiglio di sicurezza