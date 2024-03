En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 76:

EDITORIAL

• 0528 Transnistria solicita ayuda a Rusia

AMÉRICA

• 0529 Canadá firma un acuerdo de defensa con Ucrania

• 0530 Inquietud de la directora de USAID ante el papel de los israelíes en los “motines del hambre” reportados en Gaza

• 0531 El New York Times asegura que el fotógrafo Yousef Masoud no es miembro del Hamas

• 0532 Senadores demócratas exigen que el apoyo estadounidense a Israel dependa en lo delante de compromisos escritos israelíes sobre el respeto del derecho humanitario internacional

• 0533 Exigencias del secretario de Defensa de Estados Unidos al ministro de Defensa de Israel

• 0534 Prosigue la investigación sobre la corrupción del clan Biden

• 0535 Los comunicadores evangélicos estadounidenses son proisraelíes

EUROPA

• 0536 El jefe del gobierno británico habla de “intimidación” de los parlamentarios

• 0537 El embajador británico en Cisjordania denuncia el proyecto de colonización de ese territorio palestino

• 0538 Rechifla contra el presidente de Francia en el Salón de la Agricultura de París

• 0539 El emir de Qatar de visita en París

• 0540 Francia y Jordania lanzan ayuda humanitaria en paracaídas sobre las playas de Gaza

• 0541 El presidente de Francia habla de enviar tropas de las potencias occidentales a Ucrania

• 0542 Italia firma un acuerdo de defensa con Ucrania

• 0543 Alemania podría enviar misiles Taurus a Ucrania

• 0544 Suecia se incorpora a la OTAN

• 0545 La Comisión Europea limita los plazos para los pagos entre las empresas

• 0546 Continúa de la investigación sobre la corrupción en el Parlamento Europeo

• 0547 Apoyo del Parlamento Europeo a Ucrania e Israel

• 0548 El Parlamento Europeo afirma que los principios de la UE están en peligro en muchos países miembros

• 0549 El sudeste de Europa apoya a Ucrania

• 0550 El presidente ucraniano llama a confiscar los fondos rusos en todo el mundo

• 0551 El grupo Yermak-McFaul prepara las bases de nuevas “sanciones” contra Rusia

• 0552 La comisión presidencial ucraniana a cargo de la inteligencia advierte sobre un posible “Maidan-3”

• 0553 Rusia recibirá, sin excepción, a todas las facciones de la resistencia palestina

• 0554 Condena de cárcel contra un opositor ruso

• 0555 Rusia se propone crear una plataforma de moneda numérica

ÁFRICA

• 0556 Egipto y Eritrea apoyan a Somalia contra Etiopía

• 0557 Egipto vende a Emiratos Árabes Unidos la península de Ras al-Hekma

• 0558 Fundación de un nuevo partido en Túnez

• 0559 Sospechas en Marruecos sobre los esfuerzos franceses de acercamiento

• 0560 El general sudanés Abdel Fattah al-Burhan se muestra dispuesto a negociar con la otra facción sudanesa en pugna por el poder

ASIA

• 0561 El ministro de Finanzas de Israel anuncia la implantación de nuevas colonias en Cisjordania

• 0562 Ex primer ministro israelí estima que Netanyahu quiere anexar todos los territorios palestinos en medio de un ambiente de crisis entre Israel y Estados Unidos

• 0563 El ejército de Israel prepara la evacuación de la población de Gaza

• 0564 La policía de Israel reprime violentamente las manifestaciones de la oposición judía

• 0565 El ejército de Israel “remodela” la franja de Gaza

• 0566 Manifestación por el cambio en Israel

• 0567 Otro general israelí denuncia como nefasta la guerra de Netanyahu

• 0568 El “día después del Hamas en Gaza”, según Netanyahu

• 0569 El ministro de Exteriores de Israel arremete contra la ONU

• 0570 Cuestionan la participación de Israel en Eurovisión

• 0571 Soldados de élite israelíes se niegan a reunirse con el primer ministro Netanyahu

• 0572 Colonos judíos atacan a soldados israelíes

• 0573 Abstención masiva en las elecciones municipales israelíes

• 0574 Dimite el gobierno del primer ministro palestino

• 0575 Ex candidato a la presidencia de la Autoridad Palestina reclama un nuevo proyecto nacional palestino

• 0576 Sobrino de Yaser Arafat llama a sacar a Mahmud Abbas de la presidencia palestina

• 0577 Aparece otro candidato a la presidencia de la Autoridad palestina

• 0578 Israel bombardea la región libanesa de Baalbeck

• 0579 El Hamas dispara cohetes hacia Israel desde territorio libanés

• 0580 Guerra sicológica… en Tinder

• 0581 Regreso de Daesh a Siria

• 0582 Siria advierte a Líbano sobre el espionaje británico

• 0583 La Resistencia Islámica en Irak suspende sus acciones

• 0584 El CentCom estima que el movimiento yemenita Ansar Allah daña el medioambiente

• 0585 Se crea una alianza en el parlamento pakistaní contra la mayoría relativa del ex primer ministro Imran Khan

• 0586 La dinastía Widodo

• 0587 Empresas estadounidenses afirman que hackers chinos se infiltraron en la red informática de la OTAN

• 0588 Avance hacia contactos entre Corea del Norte y Japón

• 0589 Apoyo de Japón a Ucrania

• 0590 El escándalo de los sobornos de la Secta Moon afecta la política económica del gobierno japonés

• 0591 La Comisión de Ética del parlamento japonés se reúne para examinar el “escándalo de la Secta Moon”

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 0592 La OPAQ reconoce finalmente que Daesh utiliza armas químicas

• 0593 Persiste el desacuerdo en el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas

• 0594 El Consejo de Seguridad analizó nuevamente la situación en Gaza

• 0595 El Consejo de Seguridad analizó la situación en Siria

• 0596 El Consejo de Seguridad examina la situación en Ucrania