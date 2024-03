Um zu verstehen, was international vor sich geht, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Sie müssen verschiedene Töne hören. Konfrontieren Sie sich mit widersprüchlichen Argumenten.

Zusammenfassung von Nr. 76:

LEITARTIKEL

• 0528 Transnistrien bittet Russland um Hilfe

AMERIKA

• 0529 Kanada unterzeichnet Verteidigungsabkommen mit der Ukraine

• 0530 Samantha Power besorgt über Rolle der Israelis bei den Hungerrevolten in Gaza

• 0531 Die New York Times behauptet, dass der Fotograf Yusef Masud, welcher Fotos vom 7. Oktober machte, bevor Israel reagierte, kein Mitglied der Hamas sei

• 0532 US-Unterstützung für Israel unterliegt nun schriftlichen Verpflichtungen zur Achtung des humanitären Völkerrechts

• 0533 Lloyd Austins Forderungen an Yoav Galland

• 0534 Korruptionsermittlungen der Biden-Familie dauern an

• 0535 US-Evangelikale bevorzugen Israel

EUROPA

• 0536 Rishi Sunak prangert Einschüchterung von Abgeordneten an

• 0537 Britischer Botschafter verurteilt Siedlungsprojekt im Westjordanland

• 0538 Emmanuel Macron auf dem Pariser Landwirtschaftssalon ausgebuht

• 0539 Tamim bin Hamad al-Thani in Paris

• 0540 Frankreich und Jordanien werfen Nahrungsmittelhilfe an den Stränden von Gaza ab

• 0541 Die mögliche Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine löst Kontroverse aus

• 0542 Italien unterzeichnet Verteidigungsabkommen mit der Ukraine

• 0543 Deutschland könnte Taurus-Raketen an die Ukraine liefern

• 0544 Schweden tritt der NATO bei

• 0545 Europäische Kommission will Zahlungsfristen zwischen Firmen begrenzen

• 0546 Korruption im Europäischen Parlament (Fortsetzung)

• 0547 Europäisches Parlament unterstützt die Ukraine und Israel

• 0548 Das Europäische Parlament sagt, dass die Grundsätze der Union in vielen EU-Staaten gefährdet seien

• 0549 Südosteuropa unterstützt die Ukraine

• 0550 Wolodymyr Selenskyj fordert weltweit die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte

• 0551 Yermak-McFaul-Gruppe legt Grundstein für neue westliche "Sanktionen" gegen Russland

• 0552 Die Geheimdienstkommission des ukrainischen Präsidenten warnt vor einem "Maidan-3"

• 0553 Russland empfängt ausnahmslos alle Zweige des palästinensischen Widerstands

• 0554 Oleg Orlof zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt

• 0555 Russland plant den Aufbau einer digitalen Währungsplattform

AFRIKA

• 0556 Ägypten und Eritrea für Somalia und gegen Äthiopien

• 0557 Ägypten verkauft die Halbinsel Ras al-Hekma an die Vereinigten Arabischen Emirate

• 0558 Eine neue politische Partei in Tunesien

• 0559 Marokko zweifelt an französischen Annäherungsbemühungen

• 0560 General Abdel Fattah al-Burhan zeigt sich verhandlungsbereit

ASIEN

• 0561 Bezalel Smotrich kündigt neue Siedlungen im Westjordanland an

• 0562 Ehud Olmert wirft der Koalition von Benjamin Netanjahu vor, alle palästinensischen Gebiete in einem apokalyptischen Klima gegen den Willen der USA annektieren zu wollen

• 0563 Israelische Armee bereitet sich auf die Evakuierung der Bewohner des Gazastreifens vor

• 0564 Israelische Polizei geht gewaltsam gegen Proteste der jüdischen Opposition vor

• 0565 IDF gestaltet Gazastreifen um

• 0566 Demonstration für eine Wende in Israel

• 0567 General Amos Malka prangert Benjamin Netanjahus schlechten Krieg an

• 0568 "Der Tag nach der Hamas in Gaza", sagt Benjamin Netanjahu

• 0569 Israel Katz denunziert die Vereinten Nationen

• 0570 Israels Teilnahme am Eurovision Song in Frage gestellt

• 0571 Israelische Elitesoldaten weigern sich, Benjamin Netanjahu zu treffen

• 0572 Jüdische Siedler greifen israelische Soldaten an

• 0573 Massive Stimmenthaltung bei israelischen Kommunalwahlen

• 0574 Rücktritt der Regierung von Mohammad Schtayyeh

• 0575 Mustafa Barghuthi für ein neues palästinensisches Nationalprojekt

• 0576 Nasser Al Qudwa für Rücktritt von Präsident Mahmud Abbas

• 0577 Dschibril Radschub für die Integration der Hamas in die PLO

• 0578 Israel bombardiert Baalbek

• 0579 Hamas feuert Raketen aus dem Libanon auf Israel ab

• 0580 Psychologischer Krieg auf Tinder

• 0581 Daesh wieder zurück in Syrien

• 0582 Syrien warnt Libanon vor britischer Spionage

• 0583 Islamischer Widerstand im Irak setzt seine Aktionen aus

• 0584 CentCom prangert Umweltschäden durch Ansar Allah an

• 0585 Einigkeit im pakistanischen Parlament gegen die relative Mehrheit von Imran Khan

• 0586 Die Widodo-Dynastie

• 0587 Chinesische Hacker brachen in NATO-Computer ein

• 0588 Bald Kontakte zwischen Nordkorea und Japan

• 0589 Japan unterstützt die Ukraine

• 0590 „Abenomics“ nach dem "Mond Kult"-Skandal in Frage gestellt

• 0591 Sejm-Ethikkommission tagt zur Untersuchung des "Mond Kult"-Skandals

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 0592 OPCW gibt endlich zu, dass Daesch chemische Waffen einsetzte

• 0593 Anhaltende Meinungsverschiedenheiten im Sonderausschuss der Charta der Vereinten Nationen

• 0594 Die vom Sicherheitsrat geprüfte Lage in Gaza

• 0595 Die vom Sicherheitsrat geprüfte Lage in Syrien

• 0596 Die vom Sicherheitsrat geprüfte Lage in der Ukraine