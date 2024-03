Als sich die Sowjetunion 1991 auflöste, wurden Staaten nach den regionalen Gliederungen der UdSSR geschaffen. Transnistrien, das nach dem Zweiten Weltkrieg von der sowjetischen Verwaltung an Moldawien angeschlossen wurde, erklärte jedoch fünf Tage nach der Auflösung der UdSSR seine Unabhängigkeit.

Die Moldauer träumten vom US-Modell, während die Transnistrier dem Modell von Michail Gorbatschow folgten: eine Nation aufzubauen, die sowohl demokratisch als auch kommunistisch ist. Wütend versuchten die Vereinigten Staaten 1992, dieses Land zu zerstören, indem sie eine rumänische Armee unter dem Kommando von Oberst Howard J. T. Steers (NATO-Sonderberater) rekrutierten. Boris Jelzins Russland ließ die Transnistrier fallen, aber sie verteidigten sich und gewannen ihre Freiheit [1].

Heute werden Sozialleistungen und Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst nicht von Chisinau bezahlt, das die Unabhängigkeit der moldauischen Republik Dnjestr nicht anerkennt, aber behauptet, Transnistrier seien seine Staatsbürger.

Während zwischen der Republik Moldau und der nicht anerkannten Republik Dnjestr (Transnistrien) eine Vereinbarung über den Zugang zum Markt der Europäischen Union und zum Weltmarkt getroffen worden war, hat Chișinău Anfang 2024 neue Normen erlassen. Transnistrische Unternehmen, die mit 90 Ländern Handel treiben, müssen in Moldawien registriert sein, um durch Moldawien reisen zu können. Sie können dies jedoch nicht, weil die moldauischen Banken sich weigern, dies zu tun. Das können sie auch nicht über die Ukraine, aufgrund des Krieges.

Den ganzen Januar über fanden in Tiraspol [Transnistrien] Demonstrationen statt, um gegen diese wirtschaftliche Strangulierung zu protestieren. Zwei Drittel der Transnistrier besitzen die dreifache moldauische/transnistrische/russische Staatsbürgerschaft. 1500 bis 2000 russische Soldaten bilden dort eine permanente Friedensmission.

Der transnistrische Präsident Wadim Krasnosselski hat am 21. Februar zum ersten Mal seit 18 Jahren die Einberufung aller Abgeordneten in den Kongress angekündigt. Die Ukraine, die im vergangenen September versucht hatte, den transnistrischen Präsidenten zu ermorden, schickte sofort ihren Botschafter Paun Rogovei, um sicherzustellen, dass die Situation nicht eskaliert. Am 27. Februar entsandte das US-Außenministerium Christopher W. Smith, einen Assistenten von Unterstaatssekretärin Victoria Nuland.

Am 28. Februar trat der Abgeordnetenkongress zusammen. Der Kongress bat Russland um Hilfe, bat aber nicht um den Anschluss an die Föderation, obwohl die Bürger dies in einem Referendum mit 97% der abgegebenen Stimmen schon im Jahr 2006 getan hatten und die Regierung dies 2014, als die Krim annektiert wurde, getan hatte.

Im Jahr 2019 hatte die Rand Corporation, eine Denkfabrik des militärisch-industriellen Komplexes der USA, einen Plan entworfen, um den russischen Rivalen zu schwächen, indem sie ihn zu einer Intervention in der Ukraine und dann in Transnistrien zwingt [2]. Der Plan wurde am 5. September 2019 im Repräsentantenhaus vorgestellt.

Im Januar 2022 besuchte Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die ukrainisch-transnistrische Grenze, um mit der Mission der Europäischen Union zur Unterstützung des Grenzschutzes in der Republik Moldau und der Ukraine (EUBAM) zusammenzutreffen. Es ging um die aktuelle Krise vorzubereiten [3].

