Cette diversité est d’autant plus indispensable que l’on nous présente le massacre de Gaza de manière univoque ; que l’on ne perçoit pas la division du Hamas entre Frères musulmans et partisans de la Résistance palestinienne ni celle d’Israël entre nationalistes et partisans du suprémacisme juif. Au moment où l’Iran entre en guerre, on nous masque les réactions de la majorité du monde.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Cette mine d'information n'est accessible que sur abonnement :

En vous abonnant ; non seulement vous vous informez en profondeur, mais aussi vous soutenez notre action.

Au sommaire du numéro 80 :

ÉDITORIAL

• 0802 Volodymyr Zelensky obligé de limoger Oleksiy Danilov, mais les nationalistes intégraux restent au pouvoir

AMÉRIQUES

• 0803 Le soutien US à Israël

• 0804 Selon les États-Unis, la résolution 2728 n’est pas contraignante pour Israël

• 0805 Llyod Austin met en garde Yoav Galland

• 0806 Israël menace les juifs pacifistes à l’étranger

• 0807 Affaire Biden

• 0808 Selon le Pentagone, l’IA n’est pas un remède miracle

• 0809 Donald Trump et Israël

• 0810 Les États-uniens ne voient pas la Russie en « ennemi principal »

• 0811 Le secrétariat US à la Justice sanctionne des hackers chinois

• 0812 Le secrétariat US à la Justice sanctionne des entreprises liées à l’« Axe de la Résistance »

• 0813 BlackRock abandonne sa politique climatique

• 0814 Meta censure les textes arabes exprimant des points de vue palestiniens

• 0815 Le Mexique pose ses conditions pour ralentir les migrations vers les États-Unis

• 0816 La Colombie appelle à rompre les relations diplomatiques avec Israël

• 0817 L’opposition vénézuélienne pro-US renonce à se présenter à l’élection présidentielle

EUROPE

• 0818 Les magistrats britanniques repoussent l’extradition de Julian Assange

• 0819 L’Irlande interviendra à la CIJ aux côtés de l’Afrique du Sud

• 0820 Le Sénat français rejette le CETA

• 0821 En octobre, la France a fourni 100 000 cartouches à Israël

• 0822 L’Italie reconnaît que le naufrage du Goduria n’était pas un accident, mais une affaire d’État

• 0823 Les Pays-Bas se préparent à participer à l’évacuation des gazaouis vers Chypre

• 0824 L’Allemagne et la France produiront des munitions en Ukraine

• 0825 Quatre États-membres de l’UE pourraient reconnaître l’État de Palestine

• 0826 L’Allemagne demande la circulation de l’aide humanitaire à Gaza

• 0827 Selon la Pologne, un missile russe a violé sa frontière

• 0828 Le candidat de Robert Fico en tête de l’élection présidentielle

• 0829 Peter Szijjarto dénonce des déclarations irresponsables qui pourraient provoquer la Troisième Guerre mondiale

• 0830 Les diamantaires européens menacés par les interdictions d’importation de diamants russes

• 0831 La Serbie commémore l’agression illégale de l’Otan

• 0832 Aleksandar Vučić annonce une nouvelle épreuve pour la Serbie et la Srpska

AFRIQUE

• 0833 Élection présidentielle anticipée en Algérie

• 0834 Le Niger se rapproche de la Russie

• 0835 Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal

• 0836 Le président Yoweri Kaguta Museveni prépare sa succession

• 0837 Construction d’une base militaire russe en RCA

• 0838 La Zambie restructure sa dette

• 0839 L’Afrique du Sud espère l’application de la résolution 2728

ASIE

• 0840 Force juive entend expulser les gazaouis

• 0841 Israël Katz accuse António Gutteres d’antisémitisme

• 0842 La police israélienne interroge le rabbin Yosef Elitzur

• 0843 Les FDI ouvrent une enquête sur des faits révélés par Al-Jazeera

• 0844 Bezalel Smotrich nationalise 800 hectares dans la vallée du Jourdain

• 0845 Les FDI utilisent des logiciels de reconnaissance faciale

• 0846 La Knesset envisage l’emprisonnement des « terroristes » âgés de 12 à 14 ans

• 0847 Sondage du Palestinian Center for Policy and Survey Research

• 0848 Les FDI multiplient les bombardements au Liban

• 0849 Les États-Unis reprennent le dialogue avec la Syrie

• 0850 Les Barzani se préparent à un affrontement avec Bagdad

• 0851 L’Iraq négociera le retrait US du pays et de la Syrie

• 0852 Les Émirats arabes unis dialoguent avec le Hezbollah libanais

• 0853 L’Iran aurait tenté de faire entrer des armes en Cisjordanie

• 0854 Bharat reconnaît l’implication d’un haut fonctionnaire dans un complot aux USA

• 0855 L’armée indienne au large du Yémen

• 0856 Arrestation d’une figure de l’opposition à Narendra Modi

• 0857 Le Myanmar commence à recruter de force dans ses armées

• 0858 Nouvel accrochage sino-philippin

• 0859 Publication de la pensée Xi en matière financière

• 0860 Fumio Kishida accepte de rencontrer Kim Jong Un

• 0861 Le PLD tente d’échapper aux conséquences du scandale de corruption

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0862 Le Conseil de sécurité adopte une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza

• 0863 Israël s’oppose aux convois de l’UNRWA

• 0864 Francesca Albanese demande un embargo sur les armes à destination d’Israël