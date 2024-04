• Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Generalsekretär des Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitsrates, Oleksij Danilow, entlassen. Er könnte zum Botschafter in Norwegen ernannt werden.

Großvater der Sängerin Mascha Danilowa [1], Oleksij Danilow hat nie aufgehört, die Europäische Union aufzufordern, der Ukraine alle ihre schweren Waffen zur Verfügung zu stellen, um Russland zu bekämpfen. Ihm zufolge sind Russen "weniger menschlich" als andere Menschen, weil sie "Asiaten" sind. Vergangene Woche provozierte er einen sehr ernsten diplomatischen Zwischenfall mit China, weil das Land ankündigte, nicht an der geplanten Friedenskonferenz in der Schweiz teilzunehmen, wenn Russland nicht eingeladen werde. Dann machte er ein obszönes Wortspiel mit dem Namen des chinesischen Sondergesandten Li Hui.

Nachdem er für seine Jahre an der Spitze des Verteidigungsrats Präsident Selenskyj gedankt hatte, sagte er: "Das russische Monster wird vernichtet werden. Dieses fantastische Geschöpf wird in der Dunkelheit der Geschichte sterben und untergehen. Dies wird von einem ukrainischen Krieger getan, hinter dem unsere Geschichte, unser Schicksal und unsere Mission liegen: "ein Schwert im Dunkeln zu sein; Wachen auf der Mauer; ein Schutzschild für das Reich der Völker" (Zitat des Begründers des integralen Nationalismus, Dmytro Donzow).

• Präsident Selenskyj hat dessen Stellvertreter, Oleksandr Litwinenko, zu seinem Nachfolger ernannt. Letzterer ist auch ein überzeugter Nationalist, Direktor des National Institute for Strategic Studies und Direktor des Auslandsgeheimdienstes (S-RU). Seit 2009 entwickelt er die Theorie, dass die Russische Föderation versucht, das ehemalige Russische Reich wiederherzustellen. In diesem Namen warnt er den Westen vor dem Weltkrieg, den Wladimir Putin gegen ihn führt. In den vergangenen Monaten hat er einen angeblichen Plan des Kremls mit dem Titel "Maidan-3" zum Sturz von Präsident Selenskyj angeprangert (siehe Newsletter 0552).

• Übrigens hat Washington laut Financial Times vom 22. März den Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) und den ukrainischen Militärgeheimdienst (GUR) aufgefordert, die Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur einzustellen.

Mitten im Präsidentschaftswahlkampf befürchtet das Team von Joe Biden einen Anstieg der weltweiten Ölpreise.

• Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, warf Frankreich vor, Spione im Kaukasus einzusetzen. Paris habe alles getan, um die Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan zum Scheitern zu bringen.