Zusammenfassung von Nr. 81 :

LEITARTIKEL

• 0865 Die von der Leyen-Affäre

AMERIKA

• 0866 Kanada "entsetzt" über Raketenanschlag auf Helfer der World Central Kitchen

• 0867 Kongress ruft Präsident Joe Biden zur Aussage auf

• 0868 USA unterstützen Israel nicht mehr

• 0869 Pentagon versorgt Israel mit Bomben, die den Gazastreifen zerstören

• 0870 USA über Komplizenschaft beim Völkermord besorgt

• 0871 Joe Biden über Tod eines US-Entwicklungshelfers "erschüttert"

• 0872 Laut CBS ist das Havanna-Syndrom ein russischer Angriff

• 0873 CNN wünscht, dass die NATO oder AUKUS Hawaii schützen

• 0874 USA werden Russland bei der Untersuchung des Terroranschlags auf Crocus Hall nicht unterstützen

• 0875 SouthCom und CIA lassen sich im guyanischen Essequibo nieder

EUROPA

• 0876 Osteransprache von Papst Franziskus

• 0877 Großbritannien könnte sich an Völkermord mitschuldig machen

• 0878 Sechshundert Rechtsexperten warnen britische Regierung vor Komplizenschaft bei Völkermord

• 0879 IDF greift Büros von Sky News in Gaza an

• 0880 Rishi Sunak und der Tod der Arbeiter von World Central Kitchen

• 0881 Die französische Nationalversammlung möchte Frankreich verurteilen, indem sie das Massaker vom 17. Oktober 1961 in Paris verurteilt

• 0882 Es wird wieder über Édith Bouvier gesprochen

• 0883 Die Kanarischen Inseln kommen der ehemaligen spanischen Sahara zu Hilfe

• 0884 Riesiger Skandal in Deutschland: IRK-Protokolle belegen, dass die Covid-Panik ohne wissenschaftliche Grundlage organisiert wurde

• 0885 Deutsche Kommission rechtfertigt Recht des Staates, individuelle Freiheiten einzuschränken

• 0886 Polen tritt aus dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa aus

• 0887 Donald Tusk warnt vor der Rückkehr zum Krieg in Polen

• 0888 Polnisch-israelischer Zwischenfall

• 0889 Rumänien plant Krieg gegen Russland

• 0890 Finnland unterzeichnet Sicherheitsvertrag mit der Ukraine

• 0891 Hohe Rechnung für westliche Unternehmen, die Russland verlassen haben

AFRIKA

• 0892 Human Rights Watch wirft dem von Russland unterstützten Mali summarische Hinrichtungen vor

ASIEN

• 0893 Israel erkennt Hungersnot in Gaza an und bestreitet jegliche Verantwortung

• 0894 Israel wird die volle Wahrheit über den Tod von Helfern der World Central Kitchen aufdecken

• 0895 Israels Oberster Gerichtshof sieht keinen Grund, Netanjahu für untauglich zu erklären

• 0896 Israel greift Familien von Hamas-Führern an

• 0897 Anti-Netanjahu-Protest in Jerusalem

• 0898 Benjamin Netanjahu will Rüstungsproduktion steigern

• 0899 Die Polizei von Tel Aviv ruft zu Ermittlungen gegen die Abgeordnete Naama Lazimi auf

• 0900 Familien von Geiseln gegen Benjamin Netanjahu

• 0901 Knesset genehmigt 120-tägiges Besuchsverbot für Anwälte arabischer Gefangener

• 0902 Knesset genehmigt Zensur ausländischer Medien

• 0903 Die Unterstützung der jüdischen Diaspora für den jüdischen Staat

• 0904 Israelische Polizei erlaubt arabischen Protest

• 0905 Neue Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde

• 0906 Hamas wirft Israel vor, Verhandlungen in die Länge zu ziehen

• 0907 Israelische Bombardierung des iranischen Konsulats in Damaskus

• 0908 Vereinigte Arabische Emirate empört über Bombenanschlag auf World Central Kitchen

• 0909 Hamas und Islamischer Dschihad von Ayatollah Khamenei empfangen

• 0910 Taliban vertreiben Gulbuddin Hekmatyar

• 0911 Ukraine kann indisch-russisches Bündnis nicht brechen

• 0912 Imran Khans Freilassung schreitet voran

• 0913 Philippinen bereiten Vergeltungsschlag gegen China vor

• 0914 Malaysia verhaftet israelischen Spion

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 0915 Russland legt Veto gegen bei einer Resolution gegen Nordkorea ein

• 0916 Sicherheitsrat schafft es immer noch nicht, den Jugoslawienkrieg auf die Tagesordnung zu setzen

• 0917 António Guterres über die Folgen der israelischen Bombardierung einer iranischen diplomatischen Vertretung besorgt