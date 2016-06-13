我国政府指示，谨提请你注意以下资料，涉及2016年5月在叙利亚境内活动的武装恐怖团体犯下的恐怖行为：

5月3日

武装恐怖团伙向阿勒颇市及其郊区的Dubayt医院和其他居民区发射了数十发炮弹，炸死约19人，炸伤超过65人，其中包括妇女和儿童。

一发迫击炮弹落在大马士革农村省Khan al-Shaykh，炸死一名平民。

一发迫击炮弹落在德拉省，炸伤一名平民。

一发迫击炮弹落在德尔祖尔省Tahtuh居民区，炸伤一名平民。

5月4日

数十发炮弹落在阿勒颇市及其郊区的几个居民区，炸死4名平民，炸伤超过15人，其中包括妇女和儿童。

恐怖主义努斯拉阵线组织在伊德利布省 Khuwayn村进行屠杀，杀死15名平民，其中包括4名儿童。

5月5日和6日

星期四，霍姆斯省农村地区Upper Mukharram市发生恐怖主义爆炸，造成12名平民死亡，40名平民受伤。

恐怖团体向阿勒颇省Maydan居民区发射若干炮弹，炸死一名平民，炸伤另一名平民，并造成物质损失。

5月6日，数发迫击炮弹落在阿勒颇省的部分地区，炸伤两名平民，并造成物质损失。

5月5日，一发迫击炮弹落在德尔祖尔省Harabish居民区，炸伤一名平民并造成物质损失。

5月6日，哈塞克省Shaddadi地区Hamra村伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)组织留下的一颗地雷爆炸，3名儿童被弹片击伤。

5月7日

哈塞克省卡米什里市武装恐怖团体埋设的两颗地雷爆炸，炸死两名儿童。

多发炮弹落在德尔祖尔省Thawrah和Tahtuh居民区，炸伤6名平民，其中包括2名妇女。

一发迫击炮弹落在阿勒颇省，炸伤一名儿童。

5发炮弹落在哈马省Masil村，炸伤一名儿童。

5月8日

数十发炮弹落在阿勒颇省及其农村地区的居民区，炸死5名平民，炸伤20人，其中包括儿童和妇女。

约10发炮弹落在德尔祖尔省Thawrah 居民区，炸死3 名平民，炸伤5人，其中包括2名儿童。

数发炮弹落在伊德利布省富亚市，炸死一名平民，炸伤2人。

5月9日

武装恐怖团伙的狙击手在伊德利布省富亚镇开枪，造成一名妇女被打死，一名儿童被打伤。

数发迫击炮弹落在德尔祖尔省，炸伤8名平民，其中包括儿童和妇女。

一发炮弹落在大马士革农村省Sayyidah Zaynab镇，炸伤一名女童。

5月12日和13日

武装恐怖团体进入哈马省农村地区的Zarah镇，对该镇民众进行屠杀，打死打伤几十人，并绑架了若干人。

在大马士革农村省Hasnu村，武装恐怖团伙埋设的一颗地雷爆炸，炸死两名儿童，炸伤两人。

数发迫击炮弹落在阿勒颇市及其郊区的几个居民区，炸死一名妇女，炸伤5名平民，其中包括两名儿童。

5月12日武装恐怖团体对和平的阿勒颇省居民区发射的炮弹和火箭的清单如下：

时间 地点 侵犯行为性质 数目 破坏和损失 0400 Amiriyah 迫击炮弹 5 物质损失 0520 Rashidin 气瓶 4 物质损失 0530 Rashidin 迫击炮弹 1 物质损失 0900 Ramusah 气瓶 1 物质损失 0935 Ramusah 气瓶 3 物质损失 1055 Ramusah 气瓶 3 物质损失 1300 Idha‘ah地区 火箭弹 1 物质损失 1330 贾米亚特扎拉西部 气瓶 1 物质损失 1630 Shaykhan工厂的军队检查站 爆炸装置 2 物质损失 1635 Shaykhan工厂的军队检查站 爆炸装置 1 物质损失 1645 Shaykhan工厂的军队检查站附近地区 爆炸装置 1 物质损失 1650 阿萨德学院 迫击炮弹 2 两人受伤

下表显示5月13日对和平的阿勒颇省居民区发射炮弹的情况：

时间 地点 侵犯行为性质 数目 破坏和损失 0520 Idha‘ah – 滨海路 狙击火力 无损失 0740 贾米亚特扎拉 气瓶 2 物质损失

在泰德穆尔(巴尔米拉)-德尔祖尔路Masakin al-Jahiziyah附近发现一个万人坑。里面有44具尸体，其中包括20名士兵、10名身份不明人员以及14名妇女和儿童的尸体。

在泰德穆尔(巴尔米拉)市一个武器库内发现了一个万人坑。在里面发现了Muhammad Jawriyah上校(武器库指挥官)和Muhammad Makhluf上校的尸体。两人在伊黎伊斯兰国恐怖组织对泰德穆尔(巴尔米拉)市的袭击中被打死。

5月14日

一名恐怖分子在卡米什里市引爆一颗汽车炸弹，炸死5名平民，炸伤6人。

一发迫击炮弹落在卡米什里市，炸死一名女童，炸伤3人，其中包括两名儿童。

数发迫击炮弹落在阿勒颇省Hamdaniyah和Salah al-Din地区，炸死一名平民，炸伤3人。

武装恐怖团伙埋设在哈塞克省Fadghami村的一颗地雷爆炸，炸伤2名平民。

5月16日

3名儿童和一名妇女在美国主导的联军对德尔祖尔省东部农村地区Albu Kamal市的空袭中被打死。

数发迫击炮弹落在阿勒颇市几个居民区，炸死一名儿童，炸伤16人，其中包括儿童和妇女。

武装恐怖团体埋设在哈塞克省Jurmuz 村的一颗地雷爆炸，炸伤一名儿童和一名妇女。

4发炮弹落在大马士革，炸伤一名儿童和一名妇女。

下表显示5月16日对和平的阿勒颇省平民居住区发射炮弹的情况：

时间 地点 侵犯行为性质 数目 破坏和损失 0900 Minyan-纸板厂 炮弹 3 3人受伤

5月18日

数发炮弹落在阿勒颇省的几个居民区，炸死5名平民，炸伤其他一些人，其中包括儿童和妇女。

三发迫击炮弹落在德尔祖尔省Qusur居民区，炸伤一名女童。

一发迫击炮弹落在大马士革农村省的Kiswah居民区，炸伤一名女童。

5月20日

下表显示对和平的阿勒颇省平民居住区发射炮弹的情况：

时间 地点 侵犯行为性质 数目 破坏和损失 1350 阿勒颇省-机场 迫击炮弹 2 物质损失

5月21日

一名伊黎伊斯兰国恐怖分子在卡米什市里一家餐馆引爆自己身上的炸弹，炸死5名平民，炸伤20人，其中包括儿童和妇女。

数十发炮弹落在阿勒颇市及其郊区，炸死一名妇女，炸伤10人，其中包括妇女和儿童。

12发迫击炮弹落在德拉市几个居民区，炸伤6名平民，其中包括两名儿童。

下表显示5月21日对和平的阿勒颇省居民区发射炮弹的情况：

时间 地点 侵犯行为性质 数目 破坏和损失 0205 阿勒颇省-Buhuth 迫击炮弹 3 物质损失 0405 阿勒颇省-贾米亚特扎拉 爆 炸装置 5 物质损失 0430 阿勒颇省-贾米亚特扎拉 炮弹 2 物质损失 1100 Shaykh Maqsud西部 气瓶 2 物质损失 1130 Shaykh Maqsud东部 气瓶 2 4人受伤 1415 Shaykhan工厂 爆炸装置 4 物质损失 1420 阿什拉菲亚居民区 狙击火力 物质损失 1430 阿什拉菲亚居民区 机枪射击 物质损失 1445 阿勒颇省-贾米亚特扎拉 迫击炮弹 4 物质损失 1530 萨拉赫丁省的清真寺和阿什拉菲亚的学校 气瓶 4 物质损失 1710 阿勒颇省-Idha‘ah居民区 气瓶 3 物质损失 1845 阿勒颇省-Furqan居民区 气瓶 1 物质损失 1850 阿勒颇省-Bab al-Faraj 气瓶 1 5人受伤 2010 学院 火箭弹 5 物质损失

5月22日

武装恐怖团体在阿勒颇市及其郊区的居民区发射了数十发炮弹，炸死一名女童和一名妇女，炸伤13人，其中包括儿童和妇女。

武装恐怖团伙在德拉市向Panorama居民区发射多发坦克炮弹，打伤两名儿童。

5月23日

武装恐怖团体在贾柏莱市进行了4次恐怖主义爆炸，炸死约122人，炸伤148人，其中包括妇女和儿童。其中一次爆炸发生在国立医院急诊室，一名自杀性恐怖分子在多名被送到医院的受伤平民中间引爆自己身上的爆炸背心。

武装恐怖团体在Tartus市进行了3次恐怖主义爆炸，炸死约40名平民，炸伤81人，其中包括妇女和儿童。

多发炮弹落在阿勒颇市的多个居民区，炸死一名妇女，炸伤7人，其中包括儿童和妇女。

武装恐怖团体埋设在哈马市Safsafiyah村的一个不明物体爆炸，炸死两名妇女，炸伤一名妇女和一名儿童。

武装恐怖团体袭击伊德利布市Kafraya镇，造成两名平民被打死，6人受伤。

5月24日

多发炮弹落在阿勒颇省的几个地区，炸死两名平民，其中包括一名妇女，炸伤4人，其中包括一名儿童。

一名平民在阿勒颇省贾米亚特扎拉地区被武装恐怖团伙的狙击手开枪打死。

大马士革Qabun地区的恐怖分子同Barzah地区的恐怖分子交火，打伤一名平民。

武装恐怖团体在大马士革农村省Kiswah地区引爆了一个爆炸装置，造成一名公民受伤。

5月25日

多发炮弹落在阿勒颇省及其农村地区的几个地区，炸死5名平民，其中包括3名妇女，炸伤10人，其中包括儿童。

一名平民在德尔祖尔省被武装恐怖团伙的狙击手开枪打伤。

5月26和27日

在泰德穆尔(巴尔米拉)机场周围地区发现一个万人坑。里面有31具尸体，其中包括儿童和妇女的尸体。

数十发炮弹落在阿勒颇市及其郊区的几个居民区，炸死3名平民，炸伤18人。

一名妇女在德尔祖尔省被武装恐怖团伙的狙击手开枪打死。

在拉塔基亚省Tartiyah村的一颗地雷爆炸，炸死一名平民，炸伤2人。

一发迫击炮弹落在哈塞克省体育场馆，炸死两名儿童。

5月28日

大约10发炮弹落在阿勒颇市及其郊区的几个居民区，炸死4名平民，炸伤27人，其中包括儿童和妇女。

一发炮弹落在霍姆斯省，炸死一名妇女。

多发炮弹落在拉塔基亚省Rafi’ah 村，炸伤一名平民。

武装恐怖团体埋设在大马士革农村省Rahibiyah市的一颗地雷爆炸，炸伤一名妇女。

两发迫击炮弹落在大马士革农村省Ashrafiyat Sahnaya，炸伤4名平民。

武装恐怖团体埋设在哈塞克省居民区的一颗地雷爆炸，炸伤一名妇女和一名儿童。

5月29日

数十发炮弹落在阿勒颇省及其农村地区的居民区，炸死5名平民，炸伤20多人，其中包括儿童和妇女。

5月30日

4发迫击炮弹落在大马士革农村省阿萨德郊区，炸死两名平民，炸伤一名妇女和一名儿童。

数十发炮弹落在阿勒颇市及其郊区的几个居民区，炸死4名平民，其中包括一名女童，炸伤20人。

一枚迫击炮弹落在霍姆斯省Bab al-Siba‘居民区，炸伤一名妇女。

5月31日和6月1日

多发炮弹落在阿勒颇市及其郊区的几个居民区，炸死8名平民，炸伤30人，其中包括儿童和妇女。

多发迫击炮弹落在德尔祖尔省的几个居民区，炸死两名平民，炸伤5人。

武装恐怖团伙向伊德利布省Fu‘ah和Kafraya地区发射若干炮弹，炸伤8名平民。

多发迫击炮弹落在大马士革农村省部分地区，炸伤一名平民和一名儿童。

请将本函作为安全理事会文件分发为荷。