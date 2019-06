Tre italienere var invitert til dette årets møte i Bilderberg-gruppen. Møtet ble holdt i Montreux i Sveits mellom 30. mai og 2. juni. En journalist var invitert sammen med Lili Gruber, vertinne for TV-kanalen La7. Hun er nå den permanente verten for Bilderberg-gruppen. Journalisten var Stefano Feltri. Han er assisterende direktør for Fatto Quotidiano, der Marco Travaglio er direktør.

Den «tredje mannen» som var valgt ut av Bilderberg er Matteo Renzi, senator for Partito Democratico og tidligere president i rådet.

Bilderberg-gruppen ble formelt dannet i 1954 etter initiativ fra visse amerikanske og europeiske «framstående borgere». I virkeligheten var det CIA og det britiske MI6 som sto bak. Hensikten var å støtte NATO mot USSR [1].

Etter den kalde krigen fortsatte de å spille den samme rollen - de skulle støtte USAs og Natos strategi.

Gjestene på disse årlige møtene er nesten alltid eksklusive borgere i Vest-Europa og Nord-Amerika. Det er omtrent 130 representanter fra verdenspolitikken, fra økonomi, fra de militære, de største mediene og de hemmelig tjenestene. I samtalene skal de formelt snakke for seg selv.

De samles bak lukkede dører på et luksushotell, hvert år i forskjellige land, og beskyttet av et svært strengt militært sikkerhetssystem. Ingen journalister eller observatører har adgang, ingen kommunikeer har noen gang blitt publisert.

Deltakerne må sverge taushet - de har ikke en gang lov å avsløre identiteten til talerne som kan ha gitt den informasjon (i motsetning til deres påståtte «åpenhet»).

Vi vet bare at i år snakket de mest om Russland og Kina, romavlytting, en stabil strategisk orden og kapitalismens framtid.

De viktigste personene som var til stede i år var de «vanlige» fra USA; Henry Kissinger - en «historisk figur»( som sammen med bankier David Rockefeller var en av grunnleggerne av Bilderberg og Trilateral Commision . Han døde i 2017); Mike Pompeo, tidligere sjef for CIA og nå utenriksminister; general David Petraeus, tidlige sjef for CIA; Jared Kushner, rådgiver (og svigersønn) til president Trump for Midt-Østen, og intim venn av den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.

Med i år var også Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, som ble ble utnevnt til to nye år i jobben for tjenester han utførte for USA.

I fire dager møttes de, med hemmelige bilaterale og multilaterale diskusjoner - disse representantene, kjente og ukjente figurer fra de store vestlige maktene, forsterket og utvidet med et kontaktnettverk som setter dem i stand til å ha innflytelse på regjeringenes politikk og hvordan de skal orientere folkemeningen.

Resultatet er synlig. I Il Fatto Quotidiano forsvarer Stefano Feltri med store ord Bilderberg-gruppen. Han forklarer at disse møtene blir holdt hemmelige «for å kunne skape en sammenheng med oppriktige og åpne debatter som ikke er spesielt bundet til noen institusjoner». Og han angriper de «utallige konspirasjons-teoretikerne» som sprer «myter» om Bilderberg-gruppen og Trilateral Commission [2].

Men han nevner ikke det faktum at blant disse «utallige konspirasjons-teoretikerne» finner vi dommer Ferdinando Imposimato, ærespresident i høyesterett for Cassation ( han døde i 2018). Han beskrev resultatet av en rundspørring han hadde gjort som følger: «Bilderberg-gruppen er delvis ansvarlig for den strategiske spenningen vi ser, og derfor også massakrene». Han begynte med den på Piazza Fontana, (bombeangrep mot en bank i Milano der 17 mennesker døde. overs.) der Bilderberg-gruppen samarbeidet med CIA og Italias hemmelige tjenester, med Gladio og nyfascister, med P2-ligaen og USAs frimurere på NATO-baser.

Til og med Matteo Renzi har nå fått adgang til denne prestisjeklubben. Kanskje vi må overse at de kan ha invitert han på grunn av hans talenter som analytiker. Men vi sitter igjen med en hypotese om at disse mektige menn og kvinner i all hemmelighet forbereder en eller annen politisk operasjon i Italia. Feltri får unnskylde oss om vi slutter oss til «de utallige konspirasjons-teoretikerne».