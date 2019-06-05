Henry Kissinger ve Mike Pompeo’nun, Bilderberg Grubunun 67nci yıllık toplantısına katılmak üzere Montreux Palace’a gelişi

Bu yıl, 30 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında İsviçre’nin Montreux kentinde toplanan Bilderberg Grubu toplantısına üç İtalyan davet edildi. Artık Bilderberg Grubunun daimi davetlisi olan La7 televizyonu sunucusu Lili Gruber’in yanında bir başka gazeteci daha davet edildi: Marco Travaglio tarafından yönetilen Fatto Quotidiano’nun müdür yardımcısı Stefano Feltri. Bilderberg tarafından seçilen « üçüncü adam », Partito Democratico senatörü, eski Konsey başkanı Matteo Renzi’dir.

1954 yılında, resmen ABD ve Avrupalı « seçkin yurttaşlar» ın girişimiyle oluşturulan Bilderberg Grubu, aslında SSCB’ye karşı NATO’yu desteklemek üzere CİA ve İngiliz gizli servisi Mİ6 tarafından kurulmuştur [1]. Soğuk Savaş sonrasında, ABD/NATO stratejisine destek anlamında aynı işlevini muhafaza etmiştir.

Toplantılarına her yıl, neredeyse sadece Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelen, resmi olarak bireysel olarak katıldıkları açıklanan, siyaset, ekonomi ve ordu dünyasını, büyük medyaları ve gizli servisleri temsilen, yaklaşık 130 kişi katılmaktadır. Her yıl farklı bir ülkede kapalı kapılar ardında sert askeri güvenlik sistemlerinin zırhıyla korunan lüks otellerde toplanmaktadırlar. Gazeteci veya gözlemcinin toplantıları izlemesine izin verilmez ve hiçbir basın açıklaması yayınlanmaz. Katılımcılar sessizlik kuralına tabidirler: kendilerini bilgilendiren konuşmacıların kimliğini dahi açıklayamazlar (ilan edilen « şeffaflığa » karşın). Bu yıl bilebildiğimiz kadarıyla, özellikle Rusya ve Çin, uzay sistemleri, istikrarlı bir stratejik düzen, kapitalizmin geleceği hakkında konuştuklarını biliyoruz.

En önemli katılımcılar, her zamanki gibi ABD’liydi: Bankacı David Rockefeller (aynı zamanda Üçlü Komisyon’un da kurucusu, 2017’de ölen) ile birlikte grubu kuran « tarihi figür » Henry Kissinger; eski CİA başkanı ve halen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo [2]; General ve eski CİA başkanı David Petraeus [3]; Başkan Trump’ın Ortadoğu danışmanı (ve damadı) ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın dostu Jared Kushner. Bunların arkasından, ABD’ye verdiği hizmetlerden ötürü ikinci görev süresine hak kazanan NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg gelmektedir.

Dört gün boyunca, çok taraflı ve ikili gizli görüşmelerde, bu temsilciler ve Batılı büyük güçlerin (açıklanan ve gizli tutulan) temsilcileri, hükümet politikalarını ve kamuoyu yönelimlerini etkilemelerine imkan veren temas ağını pekiştirdi ve genişletti.

Toplantının meyvelerini görebilmek mümkündür. Stefano Feltri İl Fatto Quotidiano’da, bu toplantıların « hiç de kurumsal olmayan samimi ve açık bir tartışma ortamı oluşturmak üzere » kapalı oturum halinde düzenlendiğini açıklayarak Bilderberg Grubunu şiddetle savunmakta ve Bilderberg Grubu ve Üçlü Komisyon hakkında « efsaneler » yayan « çok sayıda komplocu » yu hedef almaktadır [4].

Tabi « çok sayıda komplocu » arasında, yürüttüğü tahkikat sonucunu, başta Piazza Fontana olmak üzere, CİA ve İtalyan gizli servisleri, Gladio ve neo-faşist gruplar, P2 locası ve ABD’li mason localarıyla birlikte NATO üslerinde hazırlanan [5], « Bilderberg Grubu gerilim stratejisinin ve aynı zamanda katliamların sorumlularından biridir » şeklinde özetleyen Yargıtay Başkanı Hakim Ferdinando İmposimato’nun (2018 yılında ölen) yer aldığından söz etmemektedir.

Bu prestijli kulübe Matteo Renzi bile kabul edildi. Onu analiz yetenekleri için davet etmeyeceklerine göre, geriye Bilderberg’te söz sahibi olanların İtalya’da gizlice başka siyasi operasyonlar hazırlığı içerisinde olmaları varsayımı kalıyor. « Çok sayıda komplocu » arasına katılacağımız için Feltri’den özür dileriz.

Konuyla ilgili kitap önerisi: İtalyan sosyolog ve ekonomist Domenico Moro’nun Le Groupe Bilderberg, l’« élite » du pouvoir mondial (Tercüme M-A Patrizio), Delga Yayınları, Paris 2015 (19 Euro). Bernard Genet’nin (Comaguer sunucusu) “Fransız okuyucuya sunumu” ile birlikte.

2019 Bilderberg Group toplantısının resmi katılımcı listesini yayınladık, ancak görevlerini kendimiz tanımladık: « Liste des participants à la réunion 2019 du Groupe de Bilderberg » Réseau Voltaire, 1er Juin 2019.

Katılımcılara beklenmedik siyasi olayların duyurulması Bilderberg Grubu’nun özelliklerinden biridir. Örneğin 2014’te François Hollande ile yollarını ayırdığını açıklayan Emmanuel Macron’u ya da 2016’da Emmanuel Macron’un saflarına katıldığını açıklayan Havre Belediye Başkanı Édouard Philippe’i davet etmiştir. Bu iki adam daha sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmuştur.