De aankomst van Henry Kissinger en Mike Pompeo in het Montreux Palace voor de 67e jaarvergadering van de Bilderberg Groep.

Drie Italianen werden dit jaar uitgenodigd voor de vergadering van de Bilderberg Groep, die werd gehouden in Montreux in Zwitserland, tussen 30 mei en 2 juni. Een andere journalist was uitgenodigd met Lili Gruber, de presentator van de tv-zender La7, en nu de vaste gastheer van de Bilderberg-groep - dit was Stefano Feltri, assistent-directeur van Fatto Quotidiano, geregisseerd door Marco Travaglio. De «derde man» gekozen door de Bilderberg is Matteo Renzi, senator voor de Partito Democratico, en oud-voorzitter van de Raad.

De Bilderberg Groep, formeel opgericht in 1954 op initiatief van bepaalde Amerikaanse en Europese ’eminente burgers’, werd in werkelijkheid gecreëerd door de CIA en de Britse geheime dienst MI6, om de NAVO tegen de USSR te ondersteunen [1]. Na de Koude Oorlog bleef het dezelfde rol spelen ter ondersteuning van de strategie van de VS en de NAVO.

De gasten van deze jaarlijkse vergaderingen zijn bijna uitsluitend burgers van West-Europa en Noord-Amerika. Ze tellen ongeveer 130 vertegenwoordigers uit de wereld van politiek, economie, het leger, de grote media en de geheime diensten, die formeel op persoonlijke titel deelnemen. Ze verzamelen zich achter gesloten deuren in luxe hotels, elk jaar in een ander land, en worden beschermd door draconische militaire beveiligingssystemen. Er mogen geen journalisten of waarnemers toegang krijgen en er wordt nooit een communiqué gepubliceerd. De deelnemers worden gezworen te zwijgen - ze mogen niet eens de identiteit bekendmaken van de sprekers die hen mogelijk informatie hebben gegeven (in totale veronachtzaming met hun afgekondigde ’transparantie’). We weten alleen dat ze dit jaar vooral praatten over Rusland en China, ruimtelijke installaties, een stabiele strategische orde en over de toekomst van het kapitalisme.

De meest belangrijke aanwezigheden waren dit jaar, zoals gebruikelijk, die van de VS; Henry Kissinger, «historische figuur» van de Groep met bankier David Rockefeller (oprichter van de Bilderberg en de Trilaterale Commissie, die stierf in 2017); Mike Pompeo, ex-hoofd van de CIA en momenteel staatssecretaris [2]; Generaal David Petraeus, oud-hoofd van de CIA [3]; Jared Kushner, adviseur (en schoonzoon) van president Trump voor het Midden-Oosten, en intieme vriend van Israëli Premier Benjamin Netanyahu. Daarna volgde Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, die een tweede mandaat ontving voor dienstverlening aan de VS.

Gedurende vier dagen, in geheime multilaterale en bilaterale bijeenkomsten, hebben deze vertegenwoordigers, met andere bekende of onbekende figuren van de grote mogendheden van het Westen, het netwerk van contacten versterkt en uitgebreid waardoor zij het overheidsbeleid en de oriëntatie van de publieke opinie konden beïnvloeden.

De resultaten zijn zichtbaar. In Il Fatto Quotidiano verdedigt Stefano Feltri de Bilderberg Groep met kracht en verklaart dat deze bijeenkomsten in het geheim worden gehouden «om een context van openhartig en open debat te creëren dat specifiek niet-institutioneel is», en valt de «talrijke complotdenkers» aan die «legendes» over de Bilderberg Groep en de Trilaterale Commissie verspreiden [4].

Hij vermeldt echter niet dat onder deze «talrijke samenzweringstheoretici» rechter Ferdinando Imposimato stond, Erevoorzitter van het Hof van Cassatie (hij stierf in 2018), die het resultaat van de onderzoeken die hij had geïnitieerd als volgt omschreef: «De Bilderberg Groep is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de spanningsstrategie en dus ook voor de bloedbaden »- beginnend met die van Piazza Fontana, waarbij de Bilderberg Groep samenwerkte met de CIA en de Italiaanse geheime diensten, Gladio en de neofascistische groepen, met de P2 lodge en de VS Masonic lodges op NAVO-bases [5].

Zelfs Matteo Renzi is nu opgenomen in deze prestigieuze club. Uitkijkend over de mogelijkheid dat ze hem misschien hebben uitgenodigd vanwege zijn talenten als analist, blijven we achter met de hypothese dat deze machtige mannen en vrouwen in het geheim een andere politieke operatie in Italië voorbereiden. Feltri zal ons excuseren voor de toetreding tot de «talrijke complottheoretici».

