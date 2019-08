Dans la lignée de Voltaire, nous n’avons jamais dissocié l’analyse politique de la défense des libertés fondamentales. Il est très important pour nous de faire triompher le Droit. En 2001-03, nous avions été poursuivis par une multinationale qui nous demandait 1 million d’euros de dommages et intérêts pour avoir utilisé le nom de sa marque et son logo lors d’une campagne de boycott. Nous avions en effet dénoncé la fermeture d’une usine rentable et excédentaire parce que les actionnaires de la firme souhaitaient investir sa valeur dans une opération encore plus juteuse. De notre point de vue, le droit de propriété, comme tous les droits, a des limites et les propriétaires ne pouvaient pas mettre au chômage des centaines de travailleurs non pas par nécessité économique, mais par seul appât du gain financier. Cette affaire s’annonçait comme le Pot de fer contre le Pot de terre. Nous avions alors fait valoir en Justice que le droit d’expression est supérieur au droit des marques et que nous étions fondés à désigner nominativement et visuellement cette multinationale par son logo dans le cadre d’un débat démocratique. La Cour d’appel de Paris nous a donné raison [ 1 ] et nous avons également partiellement gagné au plan politique puisqu’une loi a été votée en France encadrant ce type de licenciement.

