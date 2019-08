Na linha de Voltaire, nunca dissociamos a análise política da defesa das liberdades fundamentais. É muito importante para nós fazer triunfar o Direito. Em 2001-03, fomos processados por uma empresa multinacional que nos exigia 1 milhão de euros, em danos e juros, por ter utilizado o nome da sua marca e o seu logotipo durante uma campanha de boicote. Com efeito, realmente, nós tínhamos denunciado o encerramento de uma fábrica (usina-br) rentável e excedentária porque os acionistas da firma desejavam investir o seu valor numa operação ainda mais rendosa. Do nosso ponto de vista, o direito de propriedade, como todos os direitos, tem limites e os proprietários não podiam colocar no desemprego centenas de trabalhadores, não por necessidade económica, mas unicamente por engodo financeiro. Este caso aparecia como a Panela de ferro contra a Panela de barro. Nós defendemos, então, na Justiça que o direito de expressão é mais importante que o direito das marcas, e que tínhamos fundamento em identificar nominalmente, e visualmente, essa multinacional pelo seu logotipo no contexto de um debate democrático. O Tribunal de Apelo de Paris deu-nos razão [ 1 ], e também ganhamos parcialmente no plano político uma vez que foi aprovada em França uma lei enquadrando este tipo de despedimento.

[1] Ver nomeadamente : «Je Boycottte Danone», Bernard Edelman, Recueil Dalloz (2001); «Affaire jeboycottedanone.com, 30 avril 2003», Francine Wagner, Encyclopedia Universalis (2004); L’affaire LU : autopsie d’une crise d’un nouveau type, Catherine Malaval et Robert Zareder, Observatoire international des crises; Dehors les p’tits Lus, Monique Laborde et Anne Gintzburger, Flammarion (2005); Copyright and Free Speech: Comparative and International Analyses, Jonathan Griffiths and Uma Suthersanen, Oxford University Press (2005); The General Exception Clauses of the TRIPS Agreement: Promoting Sustainable Development (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Edson Beas Rodrigues, Cambridge University Press (2012); American Exceptionalism, the French Exception, and Digital Media Law, Lyombe Eko, Lexington (2013); Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice, Danny Friedmann, Edward Elgar Pub (2015).