Der Wandel, der in Israel anbricht

Vor fünf Jahren unterstützte Präsident Obama die Zusammenkunft wichtiger pensionierter israelischer Militärs, um jede regionale Friedenspolitik zu unterstützen. Es war die Schaffung von "Kommandanten für Israels Sicherheit" [1]. Gleichzeitig unterstützte er ein Bündnis der israelischen arabischen Parteien. Ziel war es, die "Zwei-Staaten-Lösung" voranzubringen.

Diese Strategie ist an den Parlamentswahlen 2015 an Benjamin Netanjahu gescheitert. Der Likud-Führer, unterstützt von der kostenlosen Tageszeitung Israel Hayom, die dem amerikanischen Casinobetreiber Sheldon Adelson gehört, führte eine Kampagne, in der er die bevorstehende Zerstörung Israels anprangerte. Am Ende gewann er doch eine Mehrheitskoalition in der Knesset.

Im Laufe der nächsten vier Jahre wiederholte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seine aufsehenerregenden Äußerungen über die Gefahr von Hamas, Hisbollah und Iran, vermied aber so weit wie möglich jegliche Konfrontation. So begannen die Wähler, die Realität der drohenden Bedrohung in Frage zu stellen.

Der Rücktritt von Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, der die Bedingungen des Waffenstillstands mit der Hamas ablehnt, löst im April 2019 Parlamentswahlen aus. Der ehemalige Generalstabschef Benny Gantz gründet um ihn herum eine Partei mit zwei laizistischen Personen und zwei anderen ehemaligen Stabschefs. Er behauptet, er wolle mit den Palästinensern verhandeln, aber ohne die israelische Identität zu entwerten; und die Demokratie stärken zu wollen, ohne jedoch die jüdische Identität des Landes zu entwerten. Diese zweideutige Position erlaubt ihm nicht, sich durchzusetzen.

Doch Benjamin Netanjahu gelingt es nicht, eine neue Regierung zu bilden. Tatsächlich prangert Avigdor Lieberman plötzlich die rechtliche Verwirrung an, die der Premierminister aufrechterhält, um sein Bündnis mit religiösen Parteien aufrechtzuerhalten. Die Debatte über die Befreiung vom Wehrdienst für Jeschiwa-Studenten geht weiter in einer Reihe von anderen Themen, einschließlich verbotener Aktivitäten am Schabbat Tag. Daher sind Neuwahlen für September 2019 einberufen. Der ehemalige Ministerpräsident Ehud Barak kehrt in die Politik zurück, um "die Apartheid zu bekämpfen". Die einheitliche arabische Liste von 2015 wird neu konstituiert, sie umfasst alle arabischen Parteien, von Kommunisten bis zu Islamisten.

Wegen der Sommerferien dauert der Wahlkampf selbst, eigentlich nur zwei Wochen. Lieberman schafft es, das Thema des staatlichen Säkularismus durchzusetzen, während Netanjahu ein Referendum über sich selbst fordert. Die diplomatischen und militärischen Fragen werden nicht viel diskutiert. Der Premierminister kündigt plötzlich seine Absicht an, bestimmte Gebiete des Westjordanlandes zu annektieren, und erwähnt dann einen möglichen Militärbündnisvertrag mit den Vereinigten Staaten. Er vervielfacht die Hilferufe angesichts des möglichen Eintritts israelischer Araber in die Regierung an der Seite von Benny Gantz. Er verliert die Wahl.

Die Gerichtsverfahren, in die die Familie Netanjahu verwickelt ist, werden weitgehend kommentiert, haben aber keine Auswirkungen auf die Wahlen.

Laut den ersten Ergebnissen kann keine Mehrheitskoalition gebildet werden, es sei denn, eine oder die andere Partei hält sich nicht an ihre Versprechen.

Auch wenn das Thema nie explizit angesprochen wird, scheint es, dass die Niederlage Benjamin Netanjahus den Tod der israelischen territorialen Expansionspolitik bedeutet, die vom britischen Kolonialismus geerbt wurde. Israel könnte eine "normale" Politik verfolgen, ohne aber seine Besetzung der annektierten Gebiete seit 1967 vorerst in Frage zu stellen.