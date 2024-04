Ich begann meine "inoffizielle Untersuchung" der beiden Bombenanschläge von Buenos Aires nach dem Anschlag auf die Argentinische Israelite Mutual Association (AMIA) am 18. Juli 1994. Bis dahin hatte ich der offiziellen Version des Angriffs auf die israelische Botschaft zwei Jahre zuvor, am 17. März 1992, geglaubt: "Es sind die Araber", sagte man, ohne dem Thema allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Wiederholung der Explosion, 28 Monate später, heimtückischer und gegen ein rein argentinisches Ziel, hat mich sehr beeindruckt, denn es war unvorstellbar, dass eine solche Tragödie, die es damals in der Welt noch nie gegeben hatte, sich im selben Land wiederholen könnte.

Ich dachte sofort, dass es für "die Araber" unmöglich sei, ihren zionistischen Feinden zu schaden, indem sie so grausam zu einem befreundeten Land sind, es gibt doch fast 200 andere auf der Welt, die sie im Visier haben könnten und wo es für sie leichter wäre, Anschläge zu verüben als in Argentinien, das für sie im wahrsten Sinne des Wortes ein fernes Land war.

Von da an war ich mir sicher, dass hinter den zwei "Attentaten" "etwas anderes" steckte als das, was als unumstößliche Erklärung angenommen werden sollte.

Fast augenblicklich "behaupteten" die Regierungen Israels und der Vereinigten Staaten (wie es im Fall des Angriffs auf die Botschaft geschehen war), dass der Iran und die Hisbollah ihre Feinde seien (wie hatten sie das so schnell und mit solcher Gewissheit gewusst?), und es war allgemein bekannt, dass es ihnen gelungen war, der "Regierung" des schwachen Carlos Menem [1] diese "Hypothese" aufzuzwingen, die ihren Interessen diente, als einziger Weg, dem sie folgen konnten, unter Ausschluss aller anderen. Dies ist der Beginn einer komplizenhaften und unverhohlenen Vertuschung, die bis heute ungehindert fortgesetzt wurde.

Gleichzeitig verurteilten die (fälschlicherweise) "Angeklagten", der Iran und die Hisbollah, das "Attentat" und bestritten kategorisch, damit in Verbindung zu stehen, was sie auch immer behauptet haben [2]

Zu Beginn des Jahres 1995 war ich mir absolut sicher, dass die Autobombe (die muslimische "Marke" der Anschläge [3]) nicht existierte, eine "Gewissheit", die von den "israelischen Rettern" auferlegt worden war (bis zu ihrer Ankunft in der Nacht des 19. Juli 1994 hatten alle von den Medien konsultierten Experten bestätigt, dass die Explosion intern stattgefunden hatte) und dass falsche Hinweise an Orte platziert worden waren, die ausgewählt worden waren, um die Geschichte der Autobombe wahr erscheinen zu lassen.

Dies führte mich zu dem Schluss, dass wir es mit "staatlichen Attentaten" zu tun hatten und dass, da es sich nicht um Muslime handelte, es viel vernünftiger war, anzunehmen, dass die Lügner und Fälscher die Feinde der "Araber" und derjenigen waren, die sie sofort beschuldigt hatten.

Diese Überlegungen und das Wasser, das seither unter der Brücke hindurchgeflossen ist, bestätigen, dass die Erstickung der Ermittlungen eine Frage einer bestimmten (ewigen) "Staatsräson" für die sechs aufeinander folgenden argentinischen "Regierungen" war, haben mich und eine Gruppe von Freunden, die seit 2002 gemeinsam an diesem Thema arbeiten, dazu veranlasst, unsere Forschung in all ihren Aspekten auszuweiten: der internationale Kontext, die Materialität der Fakten, die "Namen", die Zuschreibungen und die Folgen, ein Ensemble, das wir "die 3-Staaten-Piste" genannt haben (Israel und/oder die USA: die Täter, die Nutznießer und der nationale Anteil an einer erzwungenen Komplizenschaft).

Werfen wir einen kurzen Blick auf jeden dieser Punkte:

Hintergrund

Die USA haben in der Vergangenheit wiederholt sogenannte "False Flag"-Operationen eingesetzt, um vorgefertigte Strategien zu lancieren.

Als solche sind bekannt: die Explosion des Schlachtschiffs Maine im Hafen von Havanna im Jahr 1898, um Spanien von seinem amerikanischen Imperium zu vertreiben ; die Versenkung der Lusitania, um in den Ersten Weltkrieg einzutreten ; die Schikanierung des Japanischen Kaiserreichs vor dem Jahr 1941 durch ein totales Ölembargo, das Japan keinen anderen Ausweg ließ als einen "Überraschungsangriff" auf Pearl Harbor und ein "Laissez-faire" der Yankees, um ihren Eintritt in den Zweiten Weltkrieg zu rechtfertigen ; der "Zwischenfall" im Golf von Tonkin, der 1964 zur Invasion Vietnams führte; und der jüngste, wenn auch immer noch umstrittene Anschlag vom 11. September, der zur Invasion Zentralasiens führte [4]. Auch Israel hat solche "Operationen" durchgeführt. Die größte öffentliche Aufmerksamkeit erregte die "Lavon-Affäre" in Ägypten im Jahr 1954.

Der internationale Kontext

Das entscheidende Ereignis ("der historischer Wendepunkt"), das die internationalen Beziehungen erheblich erschütterte, war die unerwartete Implosion der UdSSR im Jahr 1990, die mit dem Amtsantritt von Carlos Menem inmitten der hyperinflationären Krise am Ende der Herrschaft von Raúl Alfonsin (1983-1989) zusammenfiel [5], die das Land in eine Situation extremer Schwäche brachte.

Dies führte unter anderem zu einer Veränderung der Position des Yankee-Imperiums, das plötzlich das einzige auf der ganzen Erde war, das dem Iran der Ayatollahs gegenüberstand. Diese Ayatollah wurden von einem "Feind des Feindes" zu einem neuen (einzigartigen) "Feind", da das Imperium keine größeren Feinde in Sicht hatte.

Die Beziehungen zwischen Argentinien und dem Iran sind offensichtlich von diesem Wandel auf der Weltbühne betroffen.

In den 1980er Jahren und weil es für die Yankees nützlich war, waren wir Argentinier die bevorzugten Waffenlieferanten des Iran, um dem Zermürbungskrieg zu begegnen, den sie ihm durch ihre Marionette Saddam Hussein aufgezwungen hatten [6], und unsere Beziehungen zum Iran, die traditionell sehr gut waren, waren noch enger geworden.

Der Iran begann daraufhin, eine Strategie der Eingliederung in die Region zu entwickeln, indem er Argentinien als Plattform nutzte (eine Strategie, die später, nachdem Argentinien aufgrund der falschen Anschuldigungen von "Attentaten" "verloren" war, in Venezuela neu beginnen musste) [7].

Der bezahlte Verbrecher und berüchtigte Vaterlandsverräter, der Staatsanwalt Alfredo Nisman, ignorierte den elementarsten gesunden Menschenverstand und die berechtigte Kritik und behauptete, dies in seiner lächerlichen (übertrieben aufgeblasenen) Anklageschrift als nützlichen Präzedenzfall für den Iran zu verwenden, um die "Attentate" zu begehen, und behauptete, sie seien geschehen, weil "der Iran die islamische Revolution in Argentinien verbreiten wollte" [8].

Das Gegenteil ist der Fall: Da sie versuchten, Fuß zu fassen, wäre das Letzte, was sie getan hätten, gewesen, wahllos die Hauptstadt des Landes zu bombardieren, in dem sie versuchten, diese Integrationsstrategie zu entwickeln. Das käme einer zweimaligen Bombardierung von Caracas innerhalb von 28 Monaten gleich.

Das "Motiv" Israels und/oder der USA und das "nicht-mobile" des Iran

Um an der Macht zu bleiben, hatte sich Carlos Menem voll und ganz der Politik des [US-]Imperiums angeschlossen (er hatte keine andere Wahl), aber er hatte sich geweigert, mit den Iranern zu brechen, wie es die neuen Strategien der Vereinigten Staaten verlangten, und die Beziehungen wurden in den Jahren 1990 und 1991 weiter verstärkt.

Er tat dies wahrscheinlich wegen der saftigen Schmiergelder, die er und seine Kumpane für die Waffen erhielten, die die Perser für die bosnischen Muslime kauften (der sogenannte "Waffenschmuggel nach Kroatien und Ecuador") [9].

Im Dezember 1991 (nur drei Monate vor dem Anschlag auf die israelische Botschaft) ereignete sich ein aufschlussreiches Ereignis: Ein Schiff, das im Hafen von Campana mit Teilen eines für den Iran bestimmten Versuchsreaktors beladen war, wurde aufgrund eines Vertrags, den Präsident Raúl Alfonsin unterzeichnet hatte, als die Beziehungen zum Iran für die Yankees noch funktionierten, daran gehindert, in See zu stechen, und diese Verträge wurden ausgesetzt. Aber sie wurden nicht abgebrochen und es wurden Verhandlungen aufgenommen, die 1996 endeten (ein weiterer Beweis dafür, dass der Iran nicht der Bomber sein konnte).

Diese Suspendierung "im Hafen" war offensichtlich in letzter Minute und unter extremem Druck beschlossen worden. Aber sie verhinderte vielleicht nicht die Explosion in der israelischen Botschaft, ein Projekt, das bereits im Gange war.

Als dies geschehen war, beschuldigten Israel und die USA sofort schlüssig und ausschließlich die Hisbollah und den Iran. Die Ermittlungen wurden mit Israels Duldung eingestellt, und Kommissar Bisordi wurde erst am Ende des ersten Jahres wegen seiner Ermittlungsbehauptungen gefeuert (und befördert).

Aber die Beziehungen zum Iran sind durch die falschen Anschuldigungen nicht beeinträchtigt, sondern sogar gestärkt worden. Dies ist eine entscheidende und leicht überprüfbare Tatsache, die den Iran völlig ausschließt und ein klares Motiv für seine Feinde, Israel und die Vereinigten Staaten, liefert, so zu handeln.

Im Jahr 1993, nach der Explosion der Botschaft und vor jener der AMIA-Explosion, schickte Argentinien eine Lieferung von 20% angereichertem Uran-235 an den Iran für seinen medizinischen Isotopenreaktor. Ein weiterer Grund, nicht zuletzt für den Iran, einen guten Deal mit Argentinien zu machen.

Deshalb wurde diese Schlüsselinformation von Staatsanwalt Alberto Nisman vertuscht. Sie wurde bekannt, weil die Iraner vor zwei Jahren ihre Vorräte an diesem Produkt erschöpft hatten und ein internationaler Konflikt um ihre Versorgung ausbrach; Damals erklärten sie nämlich, "dass das auf 20% angereicherte Uran-235, das erschöpft war, 1993 von den Argentiniern geliefert worden war".

Konfrontiert mit Carlos Menems "Sturheit" bei der Aufrechterhaltung dieser guten Beziehungen, kam die "zweite Warnung" von AMIA, viel blutiger und diesmal auf ein völlig argentinisches Ziel treffend, was implizierte, dass die nächste "Botschaft", wenn nötig, auf den Regierungssitz und mit Präsident Menem im Haus gerichtet sein würde.

Es gab keine Notwendigkeit für ein "drittes Attentat", Carlos Menem ergriff die Initiative und nachdem er mit dem "geheimen" Gesandten des israelischen Premierministers Yitzhak Rabin, Dov Schomorak, gesprochen hatte, der in der Nacht des 19. Juli 1994, inkognito inmitten der israelischen "Retter" aus Israel angekommen war, sprach er einen seiner berühmten Sätze: "Es gibt halbwegs vollständige Beweise für die Beteiligung des Iran an der AMIA-Bombardierung." Danach gab es natürlich keine weiteren "Bombenangriffe".

Dieser geheim gehaltene Besuch wurde von dem Journalisten Horacio Verbitsky in der Tageszeitung Página12 zum Jahrestag 2004 enthüllt [10].

Der Journalist führt die Vertuschung der israelischen Verfügung jedoch darauf zurück, dass manche die Syrer schützen wollten, die für ihn (und wegen seiner Loyalität zum Judentum) die wahren Schuldigen waren, und nicht der Iran.

Diese Absurdität wird auch von vielen Juden und ihren Kumpanen unterstützt, die die bloße Möglichkeit, dass Israel nicht nur an der Vertuschung, sondern auch direkt an der tatsächlichen Begehung des Verbrechens beteiligt gewesen sein könnte, rundweg zurückweisen.

Horacio Lutzkys Buch Brindando sobre los escombros ("Auf die Trümmer anstoßen" [11]) ist ein Schritt in diese Richtung [12].

Die Wesentlichkeit des Ereignisses

Sie rührt von der Tatsache her, dass die Explosion intern stattfand und von der Existenz offensichtlicher falscher Spuren, die dort platziert wurden, um die falsche Idee einer Auto-Bombe zu verbreiten.

In diesem Zusammenhang sehen Sie sich den sehr guten Dokumentarfilm des investigativen Journalisten Carlos de Napoli an, der vom History Channel produziert wurde; er ist aufschlussreich; er wurde zum Jahrestag 2009 gedreht, er wurde kurz gezeigt und dann versteckt, weil er genau die Falschheit des Auto-Bombenanschlags aufdeckt. Es wurde im März letzten Jahres auf [YouTube- http://www.youtube.com/watch?v=2YqSO1SkPys&feature=related] hochgeladen und inzwischen entfernt.

Die Zeugenaussagen und Sachverständigenargumente, die in der mündlichen Verhandlung gehört wurden, führten zu dem Schluss, dass es sich um eine interne Explosion handelte. Das TOF3-Gericht (Bundesgericht Nr. 3) hielt jedoch unter Druck an der falschen Hypothese des Untersuchungsrichters Juan José Galeano fest, dass es sich um eine Auto-Bombe gehandelt habe. Das war das Mindestminimum, an das sich die Zionisten halten sollten. Aber das hinterließ unüberwindliche Ungereimtheiten, die der Ermittler, der Galeano nachfolgen sollte, entwirren musste.

Natürlich hat der Nachfolger, Alberto Nisman, nichts aufgeklärt (und hätte es auch nie tun können, da es die Auto-Bombe nicht gab), und diese Ungereimtheiten bleiben bestehen. Die bevorstehende Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Carlos Telleldin [ein Autohändler, der dafür bezahlt wurde, falsche "Geständnisse" abzulegen] eröffnet die Möglichkeit, diese Lüge zu entkräften.

Der Sprengstoff wurde am Samstag oder Sonntag aus nahegelegenen Gebäuden gebracht, als das AMIA-Gebäude leer war (was erklärt, warum sich die Explosion an einem Montag um 9:50 Uhr ereignete).

Und sie waren diskret so angeordnet, dass sie "eine Explosion vor der Tür" simulierten. Dies war in der Botschaft schlecht gemacht worden, da der "minderbemittelte" José Luis Manzano einen falschen Krater auf der Straße graben musste.

Also legten sie Sprengstoff (aus dem Amonal) sowie Teile eines Renault Trafic-Lieferwagens unter die Trümmersäcke, die sich in der Halle in der Nähe der Tür befanden (Ergebnis einer Reinigung des Erdgeschosses, die am Samstag durchgeführt wurde, während man darauf wartete, dass ein Muldenkipper am Montagmorgen kam, um sie zu entfernen), mit einem Mechanismus, der sie explodieren ließ, wenn sie bewegt wurden (weshalb die Explosion wenige Minuten nach der Ankunft des Muldenkippers stattfand). als die Arbeiter den Schutt bewegten, um mit dem Verladen zu beginnen).

Sie sprengten auch die vorderen Säulen in der Nähe des Tores mit TNT in die Luft, das mit dem in den Trümmern enthaltenen Amonal in Resonanz explodierte (weshalb viele Zeugen 2 Explosionen sehr nahe beieinander hörten). Diese beiden Explosionen schließen die Hypothese einer Auto-Bombe völlig aus.

Namen

Wir waren in der Lage, einige Mitglieder der israelischen Kommandos zu identifizieren, die daran beteiligt gewesen sein müssen.

– Rafael Eldad: ehemaliger Kulturattaché (1990-1994) und ehemaliger Botschafter (2004-2008).

Sein Profil war nicht das einer Persönlichkeit aus der Welt der Kultur oder irgendetwas Ähnliches, sondern das eines Mannes mit starkem Charakter.

Er hatte die Botschaft Minuten vor der Explosion von 1992 verlassen, um zur AMIA zu gehen, und war am schicksalhaften Morgen des 18. Juli dort, einem Gebäude, das er ebenfalls kurz vor der Explosion von 1994 verlassen hatte.

Warum ging er am 18. Juli zur AMIA und warum verließ er sie vor der Ankunft der AMIA/DAIA-Direktoren, die sich in einem nahe gelegenen Café aufhielten und sich dem Gebäude näherten, als sie die Explosion hörten?

Einige seiner Äußerungen als Botschafter und einige Versprecher in seinen Äußerungen deuten darauf hin, dass dieser Besuch im Zusammenhang mit dem "Bombenanschlag" stand.

Im August 2004, als die Vertuschung ihren Höhepunkt erreichte, wurde er erneut Botschafter: Die Schließung des TOF3 stand unmittelbar bevor, und es war bekannt, dass sie die Ermittlungen des Ermittlungsrichters Galeano einstellen und vielleicht, nach dem, was während der Anhörungen zu sehen war, die Hypothese der gefälschten Auto-Bombe widerlegen würde (die Feierlichkeit fand am Ende nicht statt, und vielleicht hatte Eldad etwas damit zu tun, dass sie nicht stattfand).

Rafael Eldad drehte den Spieß um, rettete die Auto-Bombenattrappe und schaffte es, eine ihrer Säulen, den unsäglichen Alberto Nisman, den sie bisher in vollen Zügen genutzt haben, anstelle des in Ungnade gefallenen Juan José Galeano an die Spitze der Vertuschungsaktion zu bringen.

– Ronie Gornie: Ehemaliger Leiter der Botschaftsüberwachung und Mitglied des Shin Bet. Er verließ die Botschaft wenige Minuten vor der Explosion von 1992, nachdem der Wachmann an der Eingangstür ihm gesagt hatte, dass er gehen würde, weil seine Schicht zu Ende sei und sein Nachfolger noch nicht eingetroffen sei.

Kurz darauf, bei Einbruch der Dunkelheit am 17. März 1992, begab er sich zur 15. Polizeiwache, die für die Untersuchung des Anschlags zuständig war, wo die Arbeitshypothese einer "inneren Explosion" bereits festgestellt worden war, dank eines "Experten", der von Feuerwehrleuten durchgeführt wurde, die Carlos Menem eigens entsandt hatte, als er über die Explosion informiert worden war: "um das Epizentrum der Explosion zu bestimmen" und Auf der Grundlage dieser vorläufigen Feststellung wurde ein Antrag auf Festnahme derjenigen gestellt, die am Morgen Ausrüstung entladen hatten.

Und Ronie Gornie bat sie, diese Hypothese aufzugeben, weil er, der viel Erfahrung mit Anschlägen hatte, "wusste", dass eine Auto-Bombe benutzt worden war!!

Von einer inneren Explosion war fortan keine Rede mehr und die Bundespolizei widmete sich der Fälschung von Beweismitteln, um das Märchen von der Auto-Bombe zu verbreiten.

In dieser Nacht sagte Innenminister José Luis Manzano am Regierungssitz zu Reportern: "Der Krater der Explosion wurde auf der Straße vor dem Tor der Botschaft gefunden."

Das stimmte nicht: Am nächsten Tag kamen Hunderte von Journalisten, die nach dem "Krater" suchten, ihn aber nirgends fanden. Am Samstag, den 21., hatten sie ihn immer noch nicht gefunden. Die angesehene Tageszeitung La Nación schrieb dies in einem Artikel an diesem Tag und am nächsten Tag, Sonntag, dem 22., bekräftigte sie es in einem anderen Artikel, in dem es hieß, "dass keiner der 12 Journalisten von La Nación, die im Gebiet des Angriffs stationiert waren, in der Lage war, den von Manzano am Dienstagabend angekündigten Krater zu finden".

In der darauffolgenden Woche gruben Bundespolizisten mit Spitzhacken und Schaufeln ein Loch, das seither als "Explosionskrater" bekannt ist.

– Aharon Edry: Ehemaliger israelischer Soldat und ehemaliges Mitglied der israelischen Polizei, 3 Monate vor dem Bombenanschlag auf AMIA war er zum Intendanten ernannt worden. Eine Position, die es bis dahin noch nicht gab, gerade als man das "Attentat" zu planen beginnen sollte.

Er erlitt bei der Explosion keinen Kratzer. Ihm zufolge befand er sich im hinteren Teil des zweiten Stocks und half den dortigen Menschen, über die Brücke, die die AMIA mit der Rückseite der Synagoge in der Uriburu-Straße verband, zu verlassen, "die erst vor kurzem gebaut worden war" und auf eigene Initiative, da sie bei den jüngsten Renovierungsarbeiten nicht vorgesehen war.

Er machte einige wilde Aussagen in den Medien darüber, "wie er sich selbst gerettet und anderen geholfen hat", aber keiner der Überlebenden im 2. Stock erinnert sich an ihn.

– Joseph Bodansky: ehemaliges Mitglied des Geheimdienstes der israelischen Armee, Mitglied der widerspenstigsten israelischen Rechten, des Likud, stationiert in Washington und mit engen Verbindungen zu der neokonservativen Gruppe [13], der später, im Jahr 2001, der Yankee-Regierung mit George Bush Jr. beitreten sollte.

Bodansky ist mehr als nur ein Name im Zusammenhang mit dem AMIA-Bombenanschlag, er ist "das fehlende Bindeglied" zwischen diesem Anschlag und anderen, die dem "internationalen Terrorismus" zugeschrieben werden.

1994 war er Berater des republikanischen Blocks im US-Senat für Terrorismusbekämpfung; Drei Wochen nach dem Anschlag tauchte einer seiner Berichte in der Akte auf, in dem die Täter und die Mechanismen des Angriffs detailliert beschrieben wurden, gemäß der falschen Anschuldigung Israels und der USA gegen den Iran/die Hisbollah, zu der er die syrische Regierung hinzufügte.

Natürlich lieferte er keine nachprüfbaren Beweise, die eine so schnelle und vollständige Aufklärung stützen würden.

Im Jahr 2000, als die Vertuschung durch den Regierungswechsel drohte, kehrte er inkognito nach Argentinien zurück, um sich heimlich mit Mitgliedern der Zweikammerkommission zu treffen, die er auf die Möglichkeit eines dritten Bombenanschlags "aufmerksam machte", der, wie er sagte, auf "ein nichtjüdisches Ziel, einschließlich Kinder", abzielen könnte. Dies löste bei seinen parlamentarischen Gesprächspartnern große Bestürzung aus (laut der Zeitung Rio Negro, dem einzigen Medium, das über den Besuch berichtete).

Was kommt als nächstes

Nachdem Präsident Menem die Perser fälschlicherweise beschuldigt hatte, gab es keine weiteren Attentate und die Beziehungen Argentiniens zum Iran verschlechterten sich. Die diplomatischen Beziehungen wurden in beiden Ländern auf das Niveau eines Geschäftsträgers reduziert, und die Handelsbeziehungen wurden aufrechterhalten, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau als vor der Operation AMIA.

1996 wurden die Verhandlungen über den Vertrag, der im Dezember 1991 im Hafen von Campana ausgesetzt worden war, abgeschlossen, wobei Argentinien eine Entschädigung für den nicht gelieferten kleinen Versuchsreaktor anbot und die ausstehenden Leistungen ergänzte.

1998 tauchte dank des korrupten Bankiers Rubén Beraja der iranische Überläufer Abu al-Qasim Mesbahi in der Affäre auf, ein eingefleischter Ankläger der Regierung seines Landes. Galeano gab ihm Kredit und machte ihn in den Medien publik, worauf die Iraner reagierten, indem sie ihre Käufe auf null reduzierten.

Als Präsident Fernando de la Rúa [14] sein Amt abtrat, nutzten sie die Situation, um den Handel wiederzubeleben, der mit Höhen und Tiefen zunahm, bis der Iran zum zweitgrößten Abnehmer von argentinischem Sojaöl wurde, zum Nachteil Indiens.

Die Politik der Iraner bestand darin, wie englische Gentlemen falsche Anschuldigungen zu "schlucken", während sie gleichzeitig eine feine und beharrliche Diplomatie einsetzten, damit ihre Feinde das Ziel der Bomben, nämlich den völligen Abbruch der Beziehungen zu Argentinien, nicht erreichen.

Ihre Bemühungen wurden im vergangenen Jahr gekrönt, als Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner [15] im September in ihrer Rede vor der UNO ihren Vorschlag für Verhandlungen zwischen den Regierungen akzeptierte, um das Problem der falschen Anschuldigungen gegen ihre Beamten zu lösen, ein Vorschlag, den die Perser anlässlich des letztjährigen Jahrestags öffentlich gemacht hatten.

Morgen, am 18. Juli, werden wir die ultimative Manifestation der Schande auf dem Festival der Heuchelei erleben, das auf der Ad-hoc-Theaterbühne in der Rue Pasteur stattfindet: die Vertuschung dessen, was in der AMIA geschehen ist. Wie jedes Jahr werden die Betrüger "Angehörige der Opfer" anwesend sein und die argentinische Regierung der Vertuschung beschuldigen, die sie und die Beamten vor Ort gefördert haben, indem sie diese Kritik "stoisch" ertragen, und sie werden unbeirrt antworten, "dass es jetzt eine ernsthafte Untersuchung geben wird, und zwar bis zu den letzten Konsequenzen"; Dann bleibt bis zum 18. Juli nächsten Jahres alles beim Alten. Mit der kläglichen Claque der Scheixx-Medien und ihrer Scheixx-Medienjournalisten, die die Festschmäuse der hohen Beamten überdecken werden.

"Kein Unglück währt 100 Jahre", heißt es auf Spanisch. Dasjenige, das der Zionismus Argentinien antut, scheint auf dem besten Weg zu sein, die Ausnahme zu sein.