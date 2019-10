Quem se esconde por trás do Egípcio Mohamed Aly?

Algumas centenas de Egípcios manifestaram-se contra a suposta corrupção do Presidente Abdel Fattah al-Sisi a apelo de Mohamed Aly. As manifestações foram interditas e deram origem a 74 detenções, segundo a AFP. A maioria dos cidadãos detidos são conhecidos pelos seus laços com a Confraria dos Irmãos Muçulmanos.

Mohamed Aly Aly Abdelkhalek é originário de Gizé. Ele foi campeão de luta, actor e promotor imobiliário por conta do exército. Hoje em dia está exilado em Espanha.

Mohamed Aly saiu do anonimato em Julho de 2019, no Luxemburgo, como um dos premiados com o Prémio da Paz atribuído pela Schengen Peace Foundation (foto) ; uma nova e muito estranha fundação, presidida pelo muito suspeito homem de negócios Dominicus H. Rohde.