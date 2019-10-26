شبكة فولتير

الصحافة الأسترالية ضد الرقابة الحكومية

شبكة فولتير
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قامت الصحافة الأسترالية بحجب عناوينها الرئيسية، ونشرت إعلانات على القنوات التلفزيونية احتجاجا على تطبيق قانون الرقابة.

لدى كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة تشريعات تقييدية للغاية تهدف إلى الحفاظ على أسرار الدولة.

من المؤكد أنكم لم تسمعوا أبداً عن الرقابة الحكومية في هذه البلدان، إلا أنها شائعة جداً.

- تجري الآن ملاحقة قضائية بحق ثلاثة صحفيين بسبب كشفهم عن عزم الحكومة استخدام وسائل اعتراض "العيون الخمسة" (الدول الأربع المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الولايات المتحدة) للتجسس على المواطنين الأستراليين.
- لقد ارتكبت القوات الخاصة الأسترالية جرائم حرب في أفغانستان.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “الصحافة الأسترالية ضد الرقابة الحكومية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2019, www.voltairenet.org/article208117.html

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