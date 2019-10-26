الصحافة الأسترالية ضد الرقابة الحكومية

قامت الصحافة الأسترالية بحجب عناوينها الرئيسية، ونشرت إعلانات على القنوات التلفزيونية احتجاجا على تطبيق قانون الرقابة.

لدى كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة تشريعات تقييدية للغاية تهدف إلى الحفاظ على أسرار الدولة.

من المؤكد أنكم لم تسمعوا أبداً عن الرقابة الحكومية في هذه البلدان، إلا أنها شائعة جداً.

تجري الآن ملاحقة قضائية بحق ثلاثة صحفيين بسبب كشفهم عن عزم الحكومة استخدام وسائل اعتراض "العيون الخمسة" (الدول الأربع المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الولايات المتحدة) للتجسس على المواطنين الأستراليين.

لقد ارتكبت القوات الخاصة الأسترالية جرائم حرب في أفغانستان.