La géographie du Levant totalement modifiée

Au Liban, les banques sont fermées depuis 10 jours. Les distributeurs de billets ne sont plus approvisionnés. Les manifestations se succèdent dans l’ensemble du pays. La totalité des axes routiers est bloquée par des barrages. Il n’est possible de circuler qu’en empruntant de petites routes, si on les connaît. L’aéroport est inaccessible.

En Irak, les manifestations ont repris, particulièrement dans les zones chiites. La répression a fait plus de 200 morts en un mois. Comme le Liban depuis 1943, l’Iraq depuis 2005 a une constitution distribuant le pouvoir selon les appartenances religieuses. Ce système a été conçu par les colonisateurs pour rendre ces pays toujours dépendants malgré leur indépendance officielle.

En Syrie, l’approvisionnement par le Liban est devenu impossible du fait de la coupure de l’axe Beyrouth-Damas, mais le pays est auto-suffisant au plan alimentaire. La circulation commerciale a été rétablie avec la Turquie et de nouveaux produits apparaissent déjà sur les marchés à Alep.