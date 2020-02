A Turquia ameaça a Síria e indirectamente a Rússia

Ao intervir, em 5 de Fevereiro de 2020, perante o grupo parlamentar do AKP, o Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan declarou:

“Todo e qualquer ataque, seja terrestre ou aéreo, contra as nossas tropas ou contra os elementos amigos com os quais trabalhamos receberá uma resposta sem nenhum aviso, seja qual for a sua origem. Ninguém se pode opor a que exerçamos o nosso direito de fazê-lo, dada a incapacidade de garantir a segurança das nossas tropas em Idlib. "

A Turquia, cujo exército invadiu o norte da Síria, fez eliminar pelos “elementos amigos” quatro oficiais russos do FSB em Aleppo, em 1 de Fevereiro e envolveu-se num confronto mortal, em 2 e 3 de Fevereiro, com o exército sírio em Idleb. Recebeu o apoio dos Estados Unidos, em 4 de Fevereiro, dia em que o Presidente turco intensificou as provocações contra a Rússia, na Ucrânia.

O Presidente Erdoğan designa como “elementos amigos”, as milícias turquemenas ligadas aos Lobos Cinzentos e aos jihadistas da Al-Qaeda.