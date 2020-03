La oss si at koronaviruset ikke må undervurderes, og at de 10 preventive reglene fra helseministeriet blir fulgt, så må det føyes til en 11. fundamental regel:

Å hindre at man sprer frykt for viruset.

Akkurat nå spres frykten hovedsakelig gjennom fjernsynet. Det startet med Rai som i nyhetene sine viser så å si kun stoff om koronaviruset.

Slik blir frykten spredt til alle hus gjennom TV-kanalene.

Når de kommer med denne alvorlige alarmen for koronaviruset skjuler de det faktum at den vanlige sesong-influensaen,som er en mye med dødelig epidemi, så langt har krevd 217 dødsfall i Italia i de første 6 ukene av 2020. Dette er ifølge Higher Institute of Health. Det skyldes for det meste komplikasjoner i lunger og hjerte som følge av influensaen.

De skjuler også det faktum at - ifølge World Health Organization - det dør mer enn 700 mennesker i Italia av HIV/Aids i løpet av ett år ( i gjennomsnitt to om dagen) av en total på 770 000.

Når det gjelder alarmist-kampanjen rundt koronavirus sier Maria Rita Gismondo, direktør for klinisk mikrobiologi, virologi og diagnostikk for haste-biologi ved laboratoriet ved Sacco Hospital i Milano, der prøver av mulige smittebærere er analysert:

«Det er galskap. Vi snudde en infeksjon som er litt mer alvorlig enn influensa til en dødelig pandemi. Se på tallene. Det er ingen pandemi».

Men hennes vitenskapelige stemme rekker ikke ut til det vanlige publikum når Rai-sendingene hver eneste dag sprer frykt blant italienerne om «det dødelige viruset som har spredt seg fra Kina til hele verden».Det var heller hennes stemme de burde kringkaste.

Kampanjen som foregår korresponderer med det USAs handelsminister Wilbur Ross sa i et intervju med Fox Business: «Jeg tror koronaviruset vil føre til at flere jobber blir ført tilbake fra Kina til USA. I Kina hadde de først SARS, så svineinfluensa og nå koronaviruset. Det kan vi iallfall lese i New York Times».

Kinas tap kan altså gi Amerika gevinst. Med andre ord, viruset vil ha en destruktiv innvirkning på Kinas økonomi. Og som en kjedereaksjon på økonomiene i resten av Asia, Europa og Russland. Det har allerede påvirket fall i handelen og turiststrømmen. Så det vil bli en fordel for et økonomisk uskadd USA.

Global Research, et forskningssenter om globalisering ledet av professor Michel Chossudovsky har publisert en rekke artikler av internasjonale eksperter rundt opprinnelsen til viruset.

De argumenterer med at «det kan ikke utelukkes at viruset ble skapt i et laboratorium».

Denne hypotesen kan da ikke ses på som «konspirasjon» og virkelig?

Men hvorfor ikke?

Jo, De Forente Stater, Russland, Kina, og andre store stater har laboratorier der forskning på viruser, når de er modifisert, kan bli brukt som biologiske våpen, i all hemmelighet, målrettet mot deler av befolkningen.

Dette er jo et område som foregår i dypeste hemmelighet, ofte under dekke av å være vitenskapelig forskning.

Men noen fakta siver ut: I Wuhan er det et bio-laboratorium der kinesiske forskere, i samarbeid med Frankrike, driver med forskning på dødelig virus, inkludert noen som er blitt sendt til Canadian Microbiology Laboratory.

I juli 2015, tok den britiske regjeringens Pirbright Institute patent på et « svekket koronavirus» i USA.

I oktober 2019 gjennomførte John Hopkins Center for Health Security en simulert koronapandemi i New York City. De spådde et scenario som - hvis dette ble en realitet . ville resultere i 65 millioner døde [1].

Men vi simulerer ikke utbredelsen av frykt-viruset, som nå sprer seg med ødeleggende sosio-økonomiske effekter.