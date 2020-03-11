شبكة فولتير

السعودية تخفض سعر النفط إلى 31 دولاراً للبرميل

شبكة فولتير
+

انهار سعر برميل النفط الخام بنسبة 20 ٪ في الأسواق الأوروبية، وبنسبة 30 ٪ في الأسواق الآسيوية بعد اجتماع أوبك الفصلي في فيينا، وبلغ أدنى سعر له منذ أحد عشر عاماً.

رفضت المملكة العربية السعودية، الاقتراحات الرامية إلى تقليص العروض قليلاً خلال فترة الانكماش الاقتصادي العالمي بسبب وباء فيروس الكورونا، وفرضت هبوطاً حاداً في الأسعار.

المملكة العربية السعودية هي اللاعب الرئيسي في منظمة الدول المنتجة للنفط، والتي روسيا ليست سوى عضو مشارك (أوبك +). كان الكرملين يؤيد خفض الإنتاج، بينما كانت روسنفت تدافع عن حق كل شخص بالبحث عن مصلحته.

هذا الهبوط الحاد يهدد بشكل مباشر التوازن المالي للعديد من الدول المنتجة. وفي حال تم الحفاظ عليه لعدة أشه، فقد يجد الكثيرون أنفسهم في حالة عدم القدرة على السداد.

إنه يمثل تحدياً مباشراً لاستراتيجية النفط الروسية ، لكنه أكثر تحدياً لإدارة ترامب.

يُعتقد أن المملكة العربية السعودية تهدد بتدمير صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، (والتي تقدر تكلفتها بحوالي 45 دولاراً للبرميل على الأقل) بهدف وقف محاولة الولايات المتحدة زعزعة استقرار البلاد [1].

تم إلغاء أسبوع سيرا في هيوستن، وهو أكبر مؤتمر للنفط في العالم، كان من المقرر عقده يوم الاثنين.

تتأثر بعض شركات النفط أكثر من غيرها بالنظر إلى تكاليف التشغيل. أما الأكثر تضررا فهي BP (بريتش بتروليوم)، التي انخفضت أسهمها بنسبة 20 ٪.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1] “تركيا أم السعودية؟”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 10 آذار (مارس) 2020, www.voltairenet.org/article2...

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “السعودية تخفض سعر النفط إلى 31 دولاراً للبرميل”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 11 آذار (مارس) 2020, www.voltairenet.org/article209464.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

تركيا أم السعودية؟
تركيا أم السعودية؟
بقلم تييري ميسان
تركيا المذعورة
تركيا المذعورة
بقلم تييري ميسان
خرافة »الثورة« السورية
خرافة »الثورة« السورية
بقلم تييري ميسان