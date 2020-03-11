Voltaire İletişim Ağı

Suudi Arabistan, petrolün varil fiyatının 31 dolara düşmesine neden oldu

Voltaire İletişim Ağı
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OPEC’in üç ayda bir düzenlenen Viyana toplantısı sonrasında, petrolün varil fiyatı Avrupa pazarlarında %20 ve Asya pazarlarında %30 oranında düştü. Son on bir yılın en düşük fiyatı söz konusudur.

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin yavaşladığı bir dönemde arzın bir miktar azaltılması önerilerini reddeden Suudi Arabistan, fiyatları agresif bir şekilde düşmesine neden oldu.

Suudi Arabistan, Rusya’nın sadece ortak üye konumunda olduğu (OPEC +) Petrol Üreten Ülkeler Örgütü’nün ana oyuncusudur. Kremlin, üretimde bir azalmayı desteklerken, Rosneft herkesin kendi kararını almasından yanaydı.

Bu sert düşüş, birçok üretici ülkenin mali dengesini doğrudan tehdit etmektedir. Birkaç ay sürmesi durumunda, bu ülkelerin birçoğu ödeme zorluğu içerisine düşecektir.

Rusya’nın olduğu kadar daha çok Trump yönetimi için de petrol stratejisinin derinden sorgulanmasına neden olacaktır.

Suudi Arabistan, ABD’nin ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimini durdurmak üzere, ABD kaya petrolü endüstrisini (kârlılığı en az 45 dolarlık bir varil fiyatını gerektirmektedir) yok etmekle tehdit ediyormuş gibi görünüyor [1].

Houston’da Pazartesi günü yapılması planlanan dünyanın en önemli petrol konferansı olan Cera Week toplantısı iptal edildi.

Bazı petrol şirketleri işletme maliyetleri düşünüldüğünde diğerlerinden bu durumdan daha fazla etkilenmektedir. En çok etkilenen, hisse senedi %20 oranında düştü BP’dir.

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Suriye’den sonra hangi hedef? », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 10 Mart 2020.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Suudi Arabistan, petrolün varil fiyatının 31 dolara düşmesine neden oldu”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Mart 2020, www.voltairenet.org/article209466.html

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