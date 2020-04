Exercício conjunto das tropas dos EUA e dos Emirados Árabes Unidos

Apesar da epidemia de coronavírus, tropas emiradenses e 4.000 soldados norte-americanos realizaram um exercício conjunto, nos dias 21 e 22 de Março, numa base emiradense.

O campo de treino el-Hamra («campo vermelho») foi especificamente construído, após 2015, por US $ 78 milhões de dólares. Ele simula uma réplica de uma pequena cidade com o seu aeroporto e a sua torre de controle, a sua mesquita e a sua pequena refinaria de petróleo. Fora edificado tendo em vista um ataque ao Irão, mas hoje em dia trata-se de preparar um ataque contra a Arábia Saudita.

A «Pequena Esparta», segundo a expressão do antigo Secretário de Defesa, Jim Mattis, bate-se actualmente na parte sul do Iémene (Iêmen-br) com o apoio de forças britânicas e sob o comando de oficiais generais norte-americanos.

Ao contrário das tropas sauditas, que são maciçamente compostas por mercenários, as Forças Armadas dos Emirados são compostas principalmente por nacionais emiradenses.

Este pequeno Estado é convocado a tornar-se o «gendarme do Médio-Oriente Alargado» (incluindo o Corno de África) no quadro da extensão do teatro de operações da OTAN-MO, segundo a expressão do Presidente Donald Trump.