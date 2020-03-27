ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri birliklerinden ortak tatbikat

Koronavirüs salgınına rağmen, BAE birlikleri ve 4.000 ABD askeri, bir BAE üssünde 21 ve 22 Mart’ta ortak bir tatbikat gerçekleştirdi.

El-Hamra eğitim kampı (« kızıl kamp ») 2015 yılından itibaren 78 milyon dolara özel olarak inşa edildi. Havaalanı ve kontrol kulesi, cami ve küçük petrol rafinerisi ile küçük bir kasabanın kopyasını içermektedir.

Eski savunma bakanı Jim Mattis’in ifadesiyle « Küçük Sparta » şu anda Yemen’in Güney kesiminde İngiliz kuvvetlerinin desteğiyle ve Amerikan kurmay subaylarının komutası altında savaşmaktadır.

Büyük oranda paralı askerlerden oluşan Suudi birliklerinin aksine, Birleşik Arap Emirliği’nin orduları esas olarak Emirlik vatandaşlarından oluşmaktadır.

Bu küçük devletin, NATO’nun operasyon sahnesinin genişletilmesi kapsamında, Afrika Boynuzu’nu da içerecek şekilde « genişletilmiş Ortadoğu’nun jandarması » haline gelmesi bekleniyor.