Le Hezbollah contre le Covid-19

Au Liban, le gouvernement d’Hassan Diab a instauré un couvre-feu et des mesures sanitaires drastiques pour lutter contre l’épidémie alors que les installations de Santé du pays reposent presque exclusivement sur le secteur privé. Les partis confessionnels libanais pro-US ont accusé le Hezbollah d’avoir importé le Covid-19 depuis l’Iran dans le pays.

Dans ce contexte, le Hezbollah a spontanément pris en charge la Santé publique dans le Sud du pays, majoritairement chiite. Le Parti de Dieu dispose de ses propres hôpitaux considérés comme les meilleurs du Moyen-Orient. Il a annoncé mobiliser 1 500 médecins, 3 000 infirmiers et secouristes ainsi que 5 000 cadres sanitaires et de services. Il procède à la désinfection des villes et se déplace pour informer la population.

La compétence du Hezbollah en matière de Santé publique lui vaut régulièrement le ministère de la Santé libanais. Ainsi le professeur Hamad Hassan en est l’actuel titulaire.

Dans sa communication, le Hezbollah rappelle qu’il a défendu le pays contre l’agresseur israélien à la place de l’État et qu’il défend encore aujourd’hui les Libanais contre l’épidémie à la place de l’État.

De leur côté, les États-Unis qui accusent le Parti de Dieu d’être une organisation terroriste, soutiennent l’agression israélienne et n’offrent aucun moyen au gouvernement face à la pandémie.