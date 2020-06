Αναφερόμενος στο σύνθημα του Ρίτσαρντ Νίξον στις εκλογές του 1968, «Νόμος και Τάξη» ( Law and Order ), ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν επιχειρεί να κηρύξει το φυλετικό μίσος όπως ισχυρίζονται πολλοί σχολιαστές, αλλά επιστρέφει στη σκέψη του συγγραφέα αυτού του συνθήματος, Kevin Philipps (προαναφέρθηκε). Σκοπεύει πάντα να θριαμβεύσει τη σκέψη του Andrew Jackson εναντίον της οικονομίας του χρήματος, στηριζόμενος στην κουλτούρα του Νότου και όχι να προκαλέσει την εξάρθρωση της χώρας του.

Από της θητείας του Μπιλ Κλίντον, το Δημοκρατικό Κόμμα ταυτίστηκε με τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής παγκοσμιοποίησης, μια θέση που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υιοθέτησε καθυστερημένα, χωρίς να την ενστερνιστεί ποτέ πλήρως. Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιπροσωπεύει ένα τρίτο δρόμο: αυτόν του «αμερικανικού ονείρου», δηλαδή της επιχειρηματικότητας κατά της οικονομίας του χρήματος. Εκλέχτηκε δηλώνοντας America First ! , το οποίο δεν αναφερόταν στο φιλοναζιστικό απομονωτικό κίνημα της δεκαετίας του 1930, όπως ισχυρίστηκε, αλλά στη κατοχύρωση των θέσεων εργασίας όπως επιβεβαιώθηκε αργότερα. Υποστηρίχθηκε βέβαια από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά παραμένει ένας «Τζακσόνιαν» και καθόλου «συντηρητικός».

[1] American Nations. A history of the 11 rival regional cultures of North America, Colin Woodard, Viking (2011).

[2] « USA : les émeutes raciales et la tentation séparatiste », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 31 mai 2020.

[3] [The Cousins’ Wars, Kevin Philipps, Basic Books, 1999.

[4] “Τι αποκαλύπτουν οι εκλογές στις ΗΠΑ σχετικά με την εσωτερική σύγκρουση”, του Τιερί Μεϊσάν, Μετάφραση Κριστιάν Άκκυριά, Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα) , Δίκτυο Βολταίρος, 13 novembre 2018.

[5] « Trump, le Gorbatchev états-unien », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 30 janvier 2018.