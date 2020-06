I Fratelli Mussulmani sono un’organizzazione politica segreta, creata in Egitto da Hassan el-Banna, nel quadro dell’invenzione britannica di una particolare forma d’islam finalizzata alla conquista del Sudan per mezzo dell’esercito egiziano e dell’università al-Azhar del Cairo. Dopo la seconda guerra mondiale, gli anglosassoni hanno riorganizzato la Confraternita sul modello della franco-massoneria occidentale e l’hanno utilizzata in molti Paesi per spingere il loro programma imperialista. Il piano degli anglosassoni delle “Primavere arabe” doveva portare al potere, un po’ ovunque nel Medio Oriente Allargato, i Fratelli Mussulmani. La Confraternita svolse un ruolo centrale nel rovesciamento da parte della NATO della Jamahiriya Araba Libica (si legga assolutamente il nostro studio in sei parti sulla storia mondiale dei Fratelli Mussulmani ).

