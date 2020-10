O Exército russo iniciou, em 16 de Outubro de 2020, um exercício militar no Mar Cáspio, ao Norte da península de Abşeron, ou seja, na proximidade da capital Azeri, Baku.

Este «exercício« envolve seis navios de guerra, sete aviões e 400 homens das Forças Especiais.

Quatro dos navios, as fragatas Daguestão e Tartaristão e as corvetas Uglich e Veliky Ustyug, estão equipados com mísseis de cruzeiro Kalibr.

Estes movimentos de tropas não ameaçam nenhum país, quis precisar o Ministério russo da Defesa.