L’armée russe a débuté, le 16 octobre 2020, un exercice militaire dans la mer Caspienne, au nord de la presqu’île d’Abşeron, c’est-à-dire à proximité de la capitale azerbaïdjanaise, Bakou.

Cet « exercice » implique six navires de guerre, sept avions et 400 hommes des forces spéciales.

Quatre des navires, les frégates Dagestan et Tatarstan et les corvettes Uglich et Veliky Ustyug, sont équipés de missiles de croisière Kalibr.

Ces mouvements de troupes ne menacent aucun pays, a tenu à préciser le ministère russe de la Défense.