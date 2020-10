Selon l’ancien conseiller de sécurité nationale britannique, Lord Mark Sedwill, qui vient de quitter son poste le mois dernier, le Royaume-Uni a organisé des attaques médiatiques contre des dirigeants russes au cours des dernières années.

Ce serait notamment le cas lors de l’affaire Skripal.

Ces déclarations interviennent quelques mois après que la Commission parlementaire du Renseignement et de la Sécurité (Intelligence and Security Committee of Parliament) avait dénoncé l’incapacité des services à établir si la Russie était ou non intervenue durant le référendum sur le Brexit.