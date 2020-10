Intervenant devant les parlementaires de l’AKP, à Ankara, le 28 octobre 2020, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a dénoncé une nouvelle campagne internationale contre l’islam.

En 2005, il s’était opposé au projet états-unien de « Guerre des civilisations » et avait créé avec le Premier ministre espagnol, José Luis Zapatero, l’« Alliance des civilisations » à l’Onu. Quinze ans plus tard, il est devenu le Protecteur de la Confrérie des Frères musulmans avec le soutien financier du Qatar.

« La France et l’Europe, en général, ne méritent pas les politiques vicieuses, provocantes et haineuses de Macron et de ceux qui ont la même mentalité », a-t-il notamment déclaré.