Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim 2020’de Ankara’da AKP’li milletvekillerine yaptığı konuşmasında, İslam’a karşı düzenlenen yeni uluslararası kampanyayı kınadı.

Erdoğan 2005 yılında ABD’nin « Medeniyetler Savaşı » projesine karşı çıkmış ve İspanya Başbakanı José Luis Zapatero ile birlikte BM’de « Medeniyetler İttifakı »nı oluşturdu. On beş yıl sonra Katar’ın mali desteğiyle Müslüman Kardeşler Cemaatinin hamisi haline geldi.

Erdoğan, « Fransa ve genel olarak Avrupa, Macron’un ve aynı zihniyete sahip olanların acımasız, kışkırtıcı ve nefret dolu politikalarını hak etmemektedir » dedi.