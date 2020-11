Joe Biden, que se considera o presidente eleito dos Estados Unidos, tornou pública a composição da sua equipa de transição. Ela está encarregada, logo após a proclamação oficial dos resultados em seu favor, de contactar com a Administração Trump e tomar conhecimento dos dossiês.

Esta missão não está prevista na Constituição, mas tem-se verificado após todas as mudanças de locatário da Casa Branca desde a Segunda Guerra Mundial.

Pelo menos um terço destes colaboradores de Joe Biden provêm do complexo militar-industrial, em primeiro lugar de três “think-tanks”, o Center for Strategic and Internacionais Studies (CSIS), o Center for a New American Security (CNAS) e a Rand, e de quatro empresas, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman e Lockheed Martin.