Al considerarse ya presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden hizo pública la composición de ‎su equipo de transición, que debe encargarse, cuando se proclame oficialmente el resultado de la elección ‎presidencial, de tomar conocimiento de los dossiers importantes, en contacto la Casa Blanca

Así pudo comprobarse que una tercera parte de los miembros del equipo de transición del ‎candidato demócrata Joe Biden proviene de entidades vinculadas al complejo militaro-industrial, ‎principalmente de 3 think tanks o “tanques pensantes” –el Center for Strategic and international ‎Studies (CSIS), el Center for a New American Security (CNAS) y la Rand Corporation– y de 4 grandes ‎empresas que se cuentan ‎entre los fabricantes de armas más importantes del mundo (General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman y Lockheed Martin) [1]. ‎

La etapa de transición entre una administración saliente y la administración entrante no está ‎prevista en la Constitución estadounidense pero se convirtió en una práctica corriente desde la ‎Segunda Guerra Mundial. ‎