جو بایدن خود را رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می خواند ، او اکیپ خود را به مردم معرفی کرد . پس از اعلام نتایج رسمی که به نفع وی خواهد بود ، او با دفتر ترامپ تماس خواهد گرفت و محتوای پرونده های موجود را درخواست خواهد کرد .

این ماموریت از سوی قانون اساسی ایالات متحده پیش بینی نشده است ، اما پس از هر بار تغییر روسای جمهور این کشور پس از جنگ جهانی دوم این رویه ادامه داشته است .

یک سوم همکاران جو بایدن از بخش صنایع دفاعی می باشند ، که در راس سه اتاق فکری قرار دارند ، که عبارتند از : Center for Strategic and international Studies (CSIS), Center for a New American Security ( CNAS), Rand, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin.