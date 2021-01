Il Pentagono riorganizza così il proprio dispositivo regionale in funzione della normalizzazione delle relazioni tra Stato ebraico e Stati arabi.

Il CentCom (comando statunitense per il Medio Oriente Allargato) ora sorveglierà anche Israele, prima collocato nella zona dell’EuCom (comando statunitense per l’Europa) [ 2 ].

