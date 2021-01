Das CentCom (US-Kommando für den erweiterten Mittleren Osten) wird nun auch Israel überwachen, das bis dahin in der Zone des EuCom (Kommando der Vereinigten Staaten für Europa) [ 2 ] platziert war.

Das Pentagon verfügt über fünf regionale Befehlsstellen, die für die Anwendung der imperialen Politik zuständig sind. Die Führer dieser Befehlsstellen werden die "Vizekönige" genannt, in Anspielung auf den britischen Vizekönig des Indischen Reiches [ 1 ].

