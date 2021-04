Ce mardi (13 avril 2021), le secrétaire général de l’OTAN, M. Jens Stoltenberg, a reçu le ministre des Affaires étrangères d’Ukraine, M. Dmytro Kouleba, au siège de l’Organisation à l’occasion d’une réunion de la Commission OTAN-Ukraine consacrée à la situation en matière de sécurité en Ukraine et alentour. « Le renforcement considérable du dispositif militaire de la Russie ne se justifie pas, ne s’explique pas, et est extrêmement préoccupant », a déclaré le secrétaire général.

M. Stoltenberg a appelé la Russie à mettre un terme à ce renforcement, à cesser ses provocations et à s’engager dans la voie d’une désescalade avec effet immédiat. Le secrétaire général a également rappelé l’attachement inébranlable de l’OTAN à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il a souligné que l’OTAN continuerait à fournir un important soutien politique et pratique à l’Ukraine.